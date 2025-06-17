В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы - ВМС ВСУ 17 июня 2025

В акватории Черного и Азовского морей во вторник, 17 июня, не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море 3 вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет. Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на утро 17 июня в Черном и Азовском морях российских кораблей нет. В то же время в Средиземном море находятся три вражеских корабля.

В Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет - говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 1 судно, которое продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.

Напомним

04 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул, что Украина готовит решение в поддержку совместных оборонных производств с партнерами, ведь это долгосрочная безопасность.