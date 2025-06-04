Готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами: Зеленський про результати “Рамштайну”

Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив, що Україна готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами, адже це довготривала безпека. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій