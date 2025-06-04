Готуємо рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами: Зеленський про результати “Рамштайну”
Київ • УНН
Україна готує рішення для підтримки спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека та гарантії від російської агресії, наголосив Зеленський за підсумками "Рамштайну".
Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив, що Україна готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами, адже це довготривала безпека. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека – це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород. росія повинна реально відчувати, що війна – гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі. Також – стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій
Він наголосив, що також для людей важливо знати, дасть українське відновлення.
І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів – для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив на посиленні тиску на росію, зміцнення ППО України, зокрема шляхом локалізації її будівництва в Україні, а також необхідність збільшення виробництва зброї.