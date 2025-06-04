Готовим решение в поддержку совместных оборонных производств с партнерами: Зеленский о результатах “Рамштайна”
Киев • УНН
Украина готовит решение для поддержки совместных оборонных производств с партнерами. Это долгосрочная безопасность и гарантии от российской агрессии, подчеркнул Зеленский по итогам "Рамштайна".
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул, что Украина готовит решение в поддержку совместных оборонных производств с партнерами, ведь это долгосрочная безопасность. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня же состоялось заседание "Рамштайна", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долгосрочная безопасность – это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений. россия должна реально чувствовать, что война – хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли. Также – устойчивая оборонная поддержка для Украины, для защиты наших людей, для защиты наших позиций
Он подчеркнул, что также для людей важно знать, даст украинское восстановление.
И это важно не только для наших людей, но и для каждого из наших партнеров – для всех, кто помогает нам сейчас, во время войны, и кто благодаря этому может получить большие возможности в нашем экономическом сотрудничестве
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул усиление давления на россию, укрепление ПВО Украины, в частности путем локализации ее строительства в Украине, а также необходимость увеличения производства оружия.