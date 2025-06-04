Готовим решение в поддержку совместных оборонных производств с партнерами: Зеленский о результатах “Рамштайна”

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") подчеркнул, что Украина готовит решение в поддержку совместных оборонных производств с партнерами, ведь это долгосрочная безопасность. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же состоялось заседание "Рамштайна", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долгосрочная безопасность – это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений. россия должна реально чувствовать, что война – хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли. Также – устойчивая оборонная поддержка для Украины, для защиты наших людей, для защиты наших позиций