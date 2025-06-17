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В Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано - ВМС ЗСУ 17 червня 2025

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Станом на 17 червня у Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет.

В Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано - ВМС ЗСУ

В акваторії Чорного та Азовського морів у вівторок, 17 червня не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН

Деталі  

Зазначається, що станом на ранок 17 червня у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає. Водночас у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі. 

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет

- йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

04 червня 2025 року Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив, що Україна готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами, адже це довготривала безпека.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаНовини Світу
Калібр (ракета)
Військово-морські сили Збройних сил України
Контактна група з питань оборони України
Азовське море
Чорне море
Босфор
Володимир Зеленський
Tesla
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