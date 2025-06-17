В Чорному та Азовському морях кораблів рф не зафіксовано - ВМС ЗСУ 17 червня 2025

В акваторії Чорного та Азовського морів у вівторок, 17 червня не зафіксовано ворожих кораблів. В Середземному морі 3 ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет. Про це повідомили Військово-морські сили Збройних Сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

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Зазначається, що станом на ранок 17 червня у Чорному та Азовському морях російських кораблів немає. Водночас у Середземному морі перебувають три ворожі кораблі.

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет - йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 1 судно, яке продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 8 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо

04 червня 2025 року Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") наголосив, що Україна готує рішення на підтримку спільних оборонних виробництв із партнерами, адже це довготривала безпека.