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Федоров показал Писториусу горящую столицу рф после ударов

Киев • УНН

 • 148 просмотра

Министр обороны Украины Михаил Федоров продемонстрировал немецкому коллеге Борису Писториусу результаты атаки на москву 18 июня. В сети появились кадры украинских дронов над российской столицей.

Федоров показал Писториусу горящую столицу рф после ударов
Фото: www.threads.com/@michael.fedorov

Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Михаил Федоров продемонстрировал своему немецкому коллеге Борису Писториусу последствия ударов по москве утром 18 июня. Об этом Федоров сообщил в Threads, передает УНН.

Детали

Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро

- написал Федоров, добавив соответствующее фото.

Дополнение

Россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Известно об ударах по московскому НПЗ и по городу гуково в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новое поражение московского НПЗ - второй раз за неделю, а также целей в ростовской области и на ВГТ.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и других объектов противника.

Павел Башинский

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