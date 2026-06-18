Федоров показал Писториусу горящую столицу рф после ударов
Киев • УНН
Министр обороны Украины Михаил Федоров продемонстрировал немецкому коллеге Борису Писториусу результаты атаки на москву 18 июня. В сети появились кадры украинских дронов над российской столицей.
Во время встречи Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Михаил Федоров продемонстрировал своему немецкому коллеге Борису Писториусу последствия ударов по москве утром 18 июня. Об этом Федоров сообщил в Threads, передает УНН.
Детали
Показываю министру обороны Германии Борису Писториусу московское утро
Дополнение
Россию атаковали беспилотники в ночь на 18 июня. Известно об ударах по московскому НПЗ и по городу гуково в ростовской области. В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь".
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил новое поражение московского НПЗ - второй раз за неделю, а также целей в ростовской области и на ВГТ.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение московского НПЗ, нефтебазы, железнодорожного моста через Северо-Крымский канал и других объектов противника.