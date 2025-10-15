Украине нужно больше дронов, чтобы удерживать линию фронта – Шмыгаль

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 10877 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 19609 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 19775 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 20186 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 18533 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 16977 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 16660 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30035 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 30149 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13668 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.5м/с
58%
754мм
Популярные новости
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 26504 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53654 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 17585 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 29747 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ15 октября, 08:31 • 16523 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 12464 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 29896 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 30048 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 30165 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 53808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Эстония
Германия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 59138 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 38263 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 40224 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 47575 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 51422 просмотра
Актуальное
Хранитель
Еврофайтер Тайфун
НАСАМС
ИРИС-Т
Беспилотный летательный аппарат

Украине нужно больше дронов, чтобы удерживать линию фронта – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 530 просмотра

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Силы обороны нуждаются в большем количестве дронов для удержания линии фронта. Украина сможет создать до 10 миллионов дронов к 2026 году, если партнеры предоставят необходимое финансирование.

Украине нужно больше дронов, чтобы удерживать линию фронта – Шмыгаль

Силы обороны нуждаются в большем количестве FPV-дронов и других беспилотников, чтобы удерживать линию фронта. В 2026 году Украина сможет создать до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.

Детали

Шмыгаль сообщил, что одним из приоритетов для Украины являются дроны и ракеты украинского производства.

Нам нужно больше FPV, ISR (разведывательные беспилотники – ред.) и других дронов, чтобы удерживать линию фронта. Мы продолжаем настаивать на неотложной потребности в финансировании в размере 4 миллиардов долларов. В 2026 году мы сможем создать до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Это экономически эффективные, быстрые и проверенные в боевых условиях решения

- заявил Шмыгаль.

В то же время министр отметил, что украинские беспилотники и ракеты глубокого удара помогают Украине асимметрично реагировать на российские удары.

Нам также нужно сочетать наши беспилотники глубокого удара с ракетами глубокого удара наших партнеров, и я много об этом говорю, и мы просим о такой поддержке. По нашим данным, дефицит газопровода противника сейчас составляет до 20% от его потребностей. Есть значительное влияние от нашего оружия

- заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что еще одним приоритетом является увеличение дальности удара непосредственно на передовой.

Нам нужно больше артиллерийских снарядов большой дальности. Мы снова приветствуем инициативу совместных закупок артиллерийских боеприпасов. Но для достижения наибольшего эффекта на поле боя следует сосредоточиться на поставках именно этого типа боеприпасов большой дальности

- сказал Шмыгаль.

Украина уничтожает 68% вражеских дронов, но это не предел - Зеленский13.10.25, 02:48 • 5317 просмотров

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими представителями украинской делегации встретились в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение россии к миру.

Зеленский заявлял, что в 2026 потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов.

Воздушный террор РФ продолжается, Украине нужны дополнительные системы ПВО – Шмыгаль во время Рамштайна15.10.25, 16:56 • 576 просмотров

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль