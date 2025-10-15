Украине нужно больше дронов, чтобы удерживать линию фронта – Шмыгаль

Силы обороны нуждаются в большем количестве FPV-дронов и других беспилотников, чтобы удерживать линию фронта. В 2026 году Украина сможет создать до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), передает УНН.

Детали

Шмыгаль сообщил, что одним из приоритетов для Украины являются дроны и ракеты украинского производства.

Нам нужно больше FPV, ISR (разведывательные беспилотники – ред.) и других дронов, чтобы удерживать линию фронта. Мы продолжаем настаивать на неотложной потребности в финансировании в размере 4 миллиардов долларов. В 2026 году мы сможем создать до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование. Это экономически эффективные, быстрые и проверенные в боевых условиях решения - заявил Шмыгаль.

В то же время министр отметил, что украинские беспилотники и ракеты глубокого удара помогают Украине асимметрично реагировать на российские удары.

Нам также нужно сочетать наши беспилотники глубокого удара с ракетами глубокого удара наших партнеров, и я много об этом говорю, и мы просим о такой поддержке. По нашим данным, дефицит газопровода противника сейчас составляет до 20% от его потребностей. Есть значительное влияние от нашего оружия - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что еще одним приоритетом является увеличение дальности удара непосредственно на передовой.

Нам нужно больше артиллерийских снарядов большой дальности. Мы снова приветствуем инициативу совместных закупок артиллерийских боеприпасов. Но для достижения наибольшего эффекта на поле боя следует сосредоточиться на поставках именно этого типа боеприпасов большой дальности - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Руководитель Офиса Президента Украины (ОП) Андрей Ермак вместе с другими представителями украинской делегации встретились в Вашингтоне с производителями средств противовоздушной обороны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Зеленский готовится к встрече с Трампом для обсуждения чувствительных вопросов, включая поставки оружия и принуждение россии к миру.

Зеленский заявлял, что в 2026 потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов.

