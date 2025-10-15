Україні потрібно більше дронів, щоб утримувати лінію фронту – Шмигаль

$41.750.14
48.240.10
ukenru
10:41 • 11219 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
10:14 • 20432 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 20337 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 20738 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
15 жовтня, 08:32 • 18979 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 08:03 • 17147 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
15 жовтня, 07:49 • 16769 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30479 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
15 жовтня, 07:08 • 30580 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
15 жовтня, 06:15 • 13682 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.1м/с
59%
754мм
Популярнi новини
Екстрені відключення світла запровадили в низці областей15 жовтня, 05:19 • 27032 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54605 перегляди
Аварійні відключення електроенергії охопили більше областей: деталі15 жовтня, 06:02 • 18100 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30669 перегляди
Одеську МВА очолить голова Дніпропетровської ОВА Лисак - ЗМІ15 жовтня, 08:31 • 17153 перегляди
Публікації
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo11:45 • 12960 перегляди
Польща ліквідує Центральне антикорупційне бюро: чому це тривожний сигнал для НАБУ15 жовтня, 08:15 • 30735 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактикаPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 07:17 • 30480 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію15 жовтня, 07:08 • 30581 перегляди
Легендарні "янголи" Victoria’s Secret знову на подіумі: коли й де дивитися шоуVideo15 жовтня, 05:50 • 54668 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Німеччина
Брюссель
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 59351 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 38467 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 40419 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 47753 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 51594 перегляди
Актуальне
The Guardian
Eurofighter Typhoon
NASAMS
IRIS-T
Безпілотний літальний апарат

Україні потрібно більше дронів, щоб утримувати лінію фронту – Шмигаль

Київ • УНН

 • 646 перегляди

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Сили оборони потребують більше дронів для утримання лінії фронту. Україна зможе створити до 10 мільйонів дронів до 2026 року, якщо партнери нададуть необхідне фінансування.

Україні потрібно більше дронів, щоб утримувати лінію фронту – Шмигаль

Сили оборони потребують більше  FPV-дронів й інших безпілотників, щоб утримувати лінію фронту. У 2026 році Україна зможе створити до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.

Деталі

Шмигаль повідомив, що одним з пріорітетів для України є дрони та ракети українського виробництва.

Нам потрібно більше FPV, ISR (розвідувальні безпілотники – ред.) та інших дронів, щоб утримувати лінію фронту. Ми продовжуємо наголошувати на нагальній потребі у фінансуванні в розмірі 4 мільярдів доларів. У 2026 році ми зможемо створити до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Це економічно ефективні, швидкі та перевірені в бойових умовах рішення

- заявив Шмигаль.

Водночас міністр зазначив, що українські безпілотники та ракети глибокого удару допомагають Україні асиметрично реагувати на російські удари.

Нам також потрібно поєднувати наші безпілотники глибокого удару з ракетами глибокого удару наших партнерів, і я багато про це говорю і ми просимо про таку підтримку. За нашими даними, дефіцит газопроводу противника зараз становить до 20% від його потреб. Є значний вплив від нашої зброї

- заявив Шмигаль.

Шмигаль також зазначив, що ще одним пріоритетом є збільшення дальності удару безпосередньо на передовій.

Нам потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності. Ми знову вітаємо ініціативу спільних закупівель артилерійських боєприпасів. Але для досягнення найбільшого ефекту на полі бою слід зосередитися на постачанні саме цього типу боєприпасів великої дальності

- сказав Шмигаль.

Україна знищує 68% ворожих дронів, але це не межа - Зеленський13.10.25, 02:48 • 5325 переглядiв

Доповнення

Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак разом із іншими представниками української делегації зустрілись у Вашингтоні з виробниками засобів протиповітряної оборони.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.

Зеленський заявляв, що у 2026 потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 млрд доларів.

Повітряний терор рф триває, Україні потрібні додаткові системи ППО – Шмигаль під час Рамштайну 15.10.25, 16:56 • 694 перегляди

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Контактна група з питань оборони України
Вашингтон
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль