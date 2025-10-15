Україні потрібно більше дронів, щоб утримувати лінію фронту – Шмигаль

Сили оборони потребують більше FPV-дронів й інших безпілотників, щоб утримувати лінію фронту. У 2026 році Україна зможе створити до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль під час засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"), передає УНН.

Деталі

Шмигаль повідомив, що одним з пріорітетів для України є дрони та ракети українського виробництва.

Нам потрібно більше FPV, ISR (розвідувальні безпілотники – ред.) та інших дронів, щоб утримувати лінію фронту. Ми продовжуємо наголошувати на нагальній потребі у фінансуванні в розмірі 4 мільярдів доларів. У 2026 році ми зможемо створити до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування. Це економічно ефективні, швидкі та перевірені в бойових умовах рішення - заявив Шмигаль.

Водночас міністр зазначив, що українські безпілотники та ракети глибокого удару допомагають Україні асиметрично реагувати на російські удари.

Нам також потрібно поєднувати наші безпілотники глибокого удару з ракетами глибокого удару наших партнерів, і я багато про це говорю і ми просимо про таку підтримку. За нашими даними, дефіцит газопроводу противника зараз становить до 20% від його потреб. Є значний вплив від нашої зброї - заявив Шмигаль.

Шмигаль також зазначив, що ще одним пріоритетом є збільшення дальності удару безпосередньо на передовій.

Нам потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності. Ми знову вітаємо ініціативу спільних закупівель артилерійських боєприпасів. Але для досягнення найбільшого ефекту на полі бою слід зосередитися на постачанні саме цього типу боєприпасів великої дальності - сказав Шмигаль.

Доповнення

Керівник Офісу Президента України (ОП) Андрій Єрмак разом із іншими представниками української делегації зустрілись у Вашингтоні з виробниками засобів протиповітряної оборони.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.

Зеленський заявляв, що у 2026 потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 млрд доларів.

