$41.510.00
48.210.00
ukenru
12 жовтня, 17:52 • 13703 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
12 жовтня, 16:23 • 21041 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
12 жовтня, 14:28 • 31150 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 23617 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 83527 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 99941 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 52544 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52922 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41561 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30876 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Україна знищує 68% ворожих дронів, але це не межа - Зеленський

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Президент України Володимир Зеленський розповів, що відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами складає 68% і буде зростати. За його словами, зараз в Україні є декілька компаній, які почали масово виробляти дрони-перехоплювачі.

Україна знищує 68% ворожих дронів, але це не межа - Зеленський

Відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами складає 68% і буде зростати. Про це в інтерв'ю Fox News розповів Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, зараз в Україні є декілька компаній, які почали масово виробляти дрони-перехоплювачі.

Зараз відсоток успішного знищення – 68%. Але ця ефективність зростатиме. Питання у грошах, і це реальна проблема. Один такий дрон коштує приблизно 3,5-5 тисяч доларів. Це найдешевший спосіб. І можна використати 2-3 перехоплювачі проти одного іранського "Шахеда", який коштує понад 100 тисяч доларів. Це хороший інструмент

- сказав глава держави.

При цьому він додав, що таких дронів-перехоплювачів "потрібні тисячі".

"Сьогодні в нас не вистачає грошей, щоб збільшити це виробництво. Але я думаю, ми зможемо це зробити", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Україна та Велика Британія планують спільне виробництво дронів-перехоплоювачів для боротьби з російськими БпЛА типу "Шахед". Проєкт "Octopus" передбачає виробництво близько 2000 дронів на місяць, які будуть відправлені в Україну для перехоплення російських апаратів.

У 2026 потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 млрд доларів - Зеленський08.10.25, 20:17 • 2834 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна