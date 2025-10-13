Україна знищує 68% ворожих дронів, але це не межа - Зеленський
Київ • УНН
Відсоток успішного знищення ворожих ударних БпЛА українськими дронами-перехоплювачами складає 68% і буде зростати. Про це в інтерв'ю Fox News розповів Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, зараз в Україні є декілька компаній, які почали масово виробляти дрони-перехоплювачі.
Зараз відсоток успішного знищення – 68%. Але ця ефективність зростатиме. Питання у грошах, і це реальна проблема. Один такий дрон коштує приблизно 3,5-5 тисяч доларів. Це найдешевший спосіб. І можна використати 2-3 перехоплювачі проти одного іранського "Шахеда", який коштує понад 100 тисяч доларів. Це хороший інструмент
При цьому він додав, що таких дронів-перехоплювачів "потрібні тисячі".
"Сьогодні в нас не вистачає грошей, щоб збільшити це виробництво. Але я думаю, ми зможемо це зробити", – резюмував Зеленський.
Нагадаємо
Україна та Велика Британія планують спільне виробництво дронів-перехоплоювачів для боротьби з російськими БпЛА типу "Шахед". Проєкт "Octopus" передбачає виробництво близько 2000 дронів на місяць, які будуть відправлені в Україну для перехоплення російських апаратів.
