Украина уничтожает 68% вражеских дронов, но это не предел - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими дронами-перехватчиками составляет 68% и будет расти. По его словам, сейчас в Украине есть несколько компаний, которые начали массово производить дроны-перехватчики.
Подробности
По его словам, сейчас в Украине есть несколько компаний, которые начали массово производить дроны-перехватчики.
Сейчас процент успешного уничтожения – 68%. Но эта эффективность будет расти. Вопрос в деньгах, и это реальная проблема. Один такой дрон стоит примерно 3,5-5 тысяч долларов. Это самый дешевый способ. И можно использовать 2-3 перехватчика против одного иранского "Шахеда", который стоит более 100 тысяч долларов. Это хороший инструмент
При этом он добавил, что таких дронов-перехватчиков "нужны тысячи".
"Сегодня у нас не хватает денег, чтобы увеличить это производство. Но я думаю, мы сможем это сделать", – резюмировал Зеленский.
Напомним
Украина и Великобритания планируют совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с российскими БПЛА типа "Шахед". Проект "Octopus" предусматривает производство около 2000 дронов в месяц, которые будут отправлены в Украину для перехвата российских аппаратов.
