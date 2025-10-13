$41.510.00
Украина уничтожает 68% вражеских дронов, но это не предел - Зеленский

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что процент успешного уничтожения вражеских ударных БпЛА украинскими дронами-перехватчиками составляет 68% и будет расти. По его словам, сейчас в Украине есть несколько компаний, которые начали массово производить дроны-перехватчики.

Украина уничтожает 68% вражеских дронов, но это не предел - Зеленский

Процент успешного уничтожения вражеских ударных БПЛА украинскими дронами-перехватчиками составляет 68% и будет расти. Об этом в интервью Fox News рассказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, сейчас в Украине есть несколько компаний, которые начали массово производить дроны-перехватчики.

Сейчас процент успешного уничтожения – 68%. Но эта эффективность будет расти. Вопрос в деньгах, и это реальная проблема. Один такой дрон стоит примерно 3,5-5 тысяч долларов. Это самый дешевый способ. И можно использовать 2-3 перехватчика против одного иранского "Шахеда", который стоит более 100 тысяч долларов. Это хороший инструмент

- сказал глава государства.

При этом он добавил, что таких дронов-перехватчиков "нужны тысячи".

"Сегодня у нас не хватает денег, чтобы увеличить это производство. Но я думаю, мы сможем это сделать", – резюмировал Зеленский.

Напомним

Украина и Великобритания планируют совместное производство дронов-перехватчиков для борьбы с российскими БПЛА типа "Шахед". Проект "Octopus" предусматривает производство около 2000 дронов в месяц, которые будут отправлены в Украину для перехвата российских аппаратов.

В 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов - Зеленский08.10.25, 20:17 • 2834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина