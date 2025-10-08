В 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду встречу с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций – украинских и международных. Об этом говорится на сайте главы государства, пишет УНН.

Говорили о том, как можем увеличить возможности нашего ОПК, развивать новые направления сотрудничества и об открытии экспортных платформ оружия. Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов - заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова делиться своими наработками, технологиями, развивать совместное производство. "Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий", - отметил президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский встретился с руководителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций, принявших участие в третьем Форуме оборонных индустрий.

Во время встречи речь шла, в частности, об увеличении количества разработок и инноваций, а также толчке для развития новых видов оружия.

Во встрече приняли участие представители ADS Group, AHK Ukraine, Defence Builder, Darkstar, Baryon Investment Fund, MITS Capital, East Office of Finnish Industries, US-Ukraine Business Council, D3 Venture Capital, Double Tap Investments, Resist.UA, UA1, Angel One Fund, United Tech Assets, Invest in Bravery.

