17:48 • 594 просмотра
Зеленский согласовал СБУ некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну
17:38 • 2046 просмотра
В Украине одобрили План прохождения зимы: что он предусматривает
Эксклюзив
13:46 • 17823 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 32247 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
8 октября, 11:52 • 29306 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 28550 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 26016 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 22025 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19893 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 22054 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
В 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов - Зеленский

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Президент Зеленский встретился с инвестиционными фондами и бизнес-ассоциациями, обсудив развитие ОПК. По его словам, к 2026 году потенциал производства дронов и ракет достигнет $35 миллиардов.

В 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 млрд долларов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел в среду встречу с руководителями инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций – украинских и международных. Об этом говорится на сайте главы государства, пишет УНН.

Говорили о том, как можем увеличить возможности нашего ОПК, развивать новые направления сотрудничества и об открытии экспортных платформ оружия. Рассчитываем на продолжение поддержки Украины. Для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов

- заявил Зеленский.

По его словам, Украина готова делиться своими наработками, технологиями, развивать совместное производство. "Мы готовы и к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля и защиты наших технологий", - отметил президент.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский встретился с руководителями международных и украинских инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций, принявших участие в третьем Форуме оборонных индустрий.

Во время встречи речь шла, в частности, об увеличении количества разработок и инноваций, а также толчке для развития новых видов оружия.

Во встрече приняли участие представители ADS Group, AHK Ukraine, Defence Builder, Darkstar, Baryon Investment Fund, MITS Capital, East Office of Finnish Industries, US-Ukraine Business Council, D3 Venture Capital, Double Tap Investments, Resist.UA, UA1, Angel One Fund, United Tech Assets, Invest in Bravery.

Ольга Розгон

