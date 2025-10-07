$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
12:19 • 5612 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 11775 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 14082 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 37906 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42991 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71190 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59120 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56537 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 104117 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36800 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Зеленский обсудил с министром бизнеса и финансов Дании совместное производство оружия и защиту от дронов

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортеном Бёдсковым. Стороны обсудили совместное производство оружия, экспорт украинского оружия, а также опыт Украины в защите критической инфраструктуры от дронов.

Зеленский обсудил с министром бизнеса и финансов Дании совместное производство оружия и защиту от дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортеном Бёдсковым. Стороны говорили о ситуации с дронами, которые трижды нарушали воздушное пространство Дании в течение сентября, опыт Украины в защите объектов критической инфраструктуры, а также – совместное производство оружия, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Премьер-министра Метте Фредериксен, правительство и народ Дании за сильную поддержку Украины на протяжении всех лет полномасштабного российского вторжения.

"Мы рассчитываем на вас и на продолжение таких теплых и продуктивных отношений. Мы благодарны за датскую модель, она дала месседжи другим странам, и это помогло увеличить производство наших дронов и ракет. Поэтому очень благодарим за такие шаги, которые вы делаете вместе с нами", – сказал Президент.

Зеленский выразил благодарность за председательство Дании в Совете Европейского Союза в этом полугодии и поддержку нашей страны на пути к членству в Евросоюзе. Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на прогресс и знает, что Дания делает все возможное со своей стороны.

"Для нас большая честь быть здесь. Мы прибыли с крупнейшей датской бизнес-делегацией, которая когда-либо посещала Украину. И это не просто бизнес-делегация. Если подсчитать всех, кто сейчас находится в Украине, то наша делегация насчитывает около 150 человек, представляющих бизнес, государственные органы. Все они приехали, чтобы исследовать возможности для новых форм сотрудничества", – сообщил министр.

Президент отметил решение Дании о совместном производстве оружия. Владимир Зеленский и Мортен Бёдсков обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности механизмы финансирования и страхования. Речь шла и об экспорте украинского оружия и готовности Украины открыть экспортные платформы, в частности в Европе.

Добавим

Стороны также говорили о ситуации с дронами, которые трижды нарушали воздушное пространство Дании в течение сентября, и об опыте Украины в защите объектов критической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что наша страна готова помогать и делиться опытом.

Кроме того, речь шла о восстановлении Украины, в частности о патронате Дании над Николаевской областью и проектах, которые можно реализовать в будущем. Министр заверил, что крупные датские компании готовы присоединиться к восстановлению.

Перед началом встречи Глава государства принял верительные грамоты от новоназначенного Посла Дании Томаса Лунд-Сёренсена и поздравил его с началом дипломатической миссии в нашей стране.

Антонина Туманова

Политика
Николаевская область
Метте Фредериксен
Европейский Союз
Дания
Владимир Зеленский
Украина