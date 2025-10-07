Зеленский обсудил с министром бизнеса и финансов Дании совместное производство оружия и защиту от дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром промышленности, бизнеса и финансов Дании Мортеном Бёдсковым. Стороны говорили о ситуации с дронами, которые трижды нарушали воздушное пространство Дании в течение сентября, опыт Украины в защите объектов критической инфраструктуры, а также – совместное производство оружия, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства поблагодарил Премьер-министра Метте Фредериксен, правительство и народ Дании за сильную поддержку Украины на протяжении всех лет полномасштабного российского вторжения.

"Мы рассчитываем на вас и на продолжение таких теплых и продуктивных отношений. Мы благодарны за датскую модель, она дала месседжи другим странам, и это помогло увеличить производство наших дронов и ракет. Поэтому очень благодарим за такие шаги, которые вы делаете вместе с нами", – сказал Президент.

Зеленский выразил благодарность за председательство Дании в Совете Европейского Союза в этом полугодии и поддержку нашей страны на пути к членству в Евросоюзе. Глава государства отметил, что Украина рассчитывает на прогресс и знает, что Дания делает все возможное со своей стороны.

"Для нас большая честь быть здесь. Мы прибыли с крупнейшей датской бизнес-делегацией, которая когда-либо посещала Украину. И это не просто бизнес-делегация. Если подсчитать всех, кто сейчас находится в Украине, то наша делегация насчитывает около 150 человек, представляющих бизнес, государственные органы. Все они приехали, чтобы исследовать возможности для новых форм сотрудничества", – сообщил министр.

Президент отметил решение Дании о совместном производстве оружия. Владимир Зеленский и Мортен Бёдсков обсудили продолжение оборонного сотрудничества, в частности механизмы финансирования и страхования. Речь шла и об экспорте украинского оружия и готовности Украины открыть экспортные платформы, в частности в Европе.

Добавим

Стороны также говорили о ситуации с дронами, которые трижды нарушали воздушное пространство Дании в течение сентября, и об опыте Украины в защите объектов критической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что наша страна готова помогать и делиться опытом.

Кроме того, речь шла о восстановлении Украины, в частности о патронате Дании над Николаевской областью и проектах, которые можно реализовать в будущем. Министр заверил, что крупные датские компании готовы присоединиться к восстановлению.

Перед началом встречи Глава государства принял верительные грамоты от новоназначенного Посла Дании Томаса Лунд-Сёренсена и поздравил его с началом дипломатической миссии в нашей стране.

