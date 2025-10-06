Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО и совместное производство оружия

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 9048 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 19194 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 21580 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 25295 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 51882 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 28450 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35891 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63909 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75955 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91243 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
Российские войска ночью в очередной раз атаковали энергетику - снова в Черниговской области6 октября, 06:37 • 24851 просмотра
На Волчанском направлении произошел массированный штурм рф - Демченко6 октября, 07:10 • 4096 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 30132 просмотра
Учебные центры перемещаются вглубь страны, дальше от линии фронта - Сырский11:59 • 3624 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto12:01 • 17725 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 30209 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 51877 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 175421 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 103844 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Украина
Нидерланды
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 61123 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 57891 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 133510 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 65680 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 67162 просмотра
MIM-104 Patriot
ИРИС-Т
НАСАМС
Беспилотный летательный аппарат
МиГ-31

Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО и совместное производство оружия

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Стороны обсудили оборонную помощь, совместное производство оружия, инвестиции в украинский ОПК и усиление ПВО для защиты энергетики.

Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО и совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Говорили о дальнейшей оборонной помощи, совместном производстве оружия, инвестициях в украинский ОПК, а также усилении ПВО для защиты энергетики, передает УНН.

Провел встречу с Премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Это ее первый заграничный визит, и очень ценно, что именно в Украину. Настоящий знак поддержки 

- сообщил Зеленский.

По его словам, говорили обо всем, что сейчас критически важно: дальнейшей оборонной помощи, совместном производстве оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Литва хочет как можно быстрее перенять опыт Украины по защите от дронов РФ - премьер06.10.25, 13:36 • 1780 просмотров

Отдельно – об энергетике. Впереди зима, и Россия только наращивает воздушный террор, удары против наших городов. Поэтому усиление нашей противовоздушной обороны является приоритетным вопросом. Обсудили и участие Литвы в восстановлении Украины и помощь в строительстве укрытий в школах и детских садах 

- добавил Глава государства.

Зеленский подчеркнул, что готовность Литвы внести вклад в инициативу PURL и присоединиться к программе SAFE является важной.

Ценим это. И благодарны за комплексную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, со-лидерство в коалиции по разминированию, активное участие в коалициях дронов, ПВО, РЭБ, артиллерийской и ИТ – все это значительно усиливает наш народ в защите 

- резюмировал Президент.

В Литве заявили, что будут выделять не менее 0,25% ВВП на оборону Украины06.10.25, 13:41 • 1854 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Литва
Владимир Зеленский
Украина