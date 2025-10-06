Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО и совместное производство оружия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Говорили о дальнейшей оборонной помощи, совместном производстве оружия, инвестициях в украинский ОПК, а также усилении ПВО для защиты энергетики, передает УНН.

Провел встречу с Премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Это ее первый заграничный визит, и очень ценно, что именно в Украину. Настоящий знак поддержки

По его словам, говорили обо всем, что сейчас критически важно: дальнейшей оборонной помощи, совместном производстве оружия и инвестициях в украинский ОПК.

Литва хочет как можно быстрее перенять опыт Украины по защите от дронов РФ - премьер

Отдельно – об энергетике. Впереди зима, и Россия только наращивает воздушный террор, удары против наших городов. Поэтому усиление нашей противовоздушной обороны является приоритетным вопросом. Обсудили и участие Литвы в восстановлении Украины и помощь в строительстве укрытий в школах и детских садах

Зеленский подчеркнул, что готовность Литвы внести вклад в инициативу PURL и присоединиться к программе SAFE является важной.

Ценим это. И благодарны за комплексную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, со-лидерство в коалиции по разминированию, активное участие в коалициях дронов, ПВО, РЭБ, артиллерийской и ИТ – все это значительно усиливает наш народ в защите