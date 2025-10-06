Зеленский обсудил с премьером Литвы усиление ПВО и совместное производство оружия
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Стороны обсудили оборонную помощь, совместное производство оружия, инвестиции в украинский ОПК и усиление ПВО для защиты энергетики.
Провел встречу с Премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Это ее первый заграничный визит, и очень ценно, что именно в Украину. Настоящий знак поддержки
По его словам, говорили обо всем, что сейчас критически важно: дальнейшей оборонной помощи, совместном производстве оружия и инвестициях в украинский ОПК.
Отдельно – об энергетике. Впереди зима, и Россия только наращивает воздушный террор, удары против наших городов. Поэтому усиление нашей противовоздушной обороны является приоритетным вопросом. Обсудили и участие Литвы в восстановлении Украины и помощь в строительстве укрытий в школах и детских садах
Зеленский подчеркнул, что готовность Литвы внести вклад в инициативу PURL и присоединиться к программе SAFE является важной.
Ценим это. И благодарны за комплексную поддержку Украины со стороны Литвы. Военная помощь, со-лидерство в коалиции по разминированию, активное участие в коалициях дронов, ПВО, РЭБ, артиллерийской и ИТ – все это значительно усиливает наш народ в защите
