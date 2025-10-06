Зеленський обговорив з прем'єркою Литви посилення ППО та спільне виробництво зброї

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єркою Литви Інгою Ругінєнє. Говорили про подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї, інвестиції в український ОПК, а аткож посилення ППО для захисту енергетики, передає УНН.

Провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє. Це її перший закордонний візит, і дуже цінно, що саме до України. Справжній знак підтримки

За його словами, говорили про все, що зараз критично важливо: подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК.

Литва хоче, як найшвидше перейняти досвід України щодо захисту від дронів рф - прем’єрка

Окремо – про енергетику. Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках