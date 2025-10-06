Зеленський обговорив з прем'єркою Литви посилення ППО та спільне виробництво зброї
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє. Сторони обговорили оборонну допомогу, спільне виробництво зброї, інвестиції в український ОПК та посилення ППО для захисту енергетики.
Провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Литви Інгою Ругінєнє. Це її перший закордонний візит, і дуже цінно, що саме до України. Справжній знак підтримки
За його словами, говорили про все, що зараз критично важливо: подальшу оборонну допомогу, спільне виробництво зброї та інвестиції в український ОПК.
Окремо – про енергетику. Попереду зима, і Росія лише нарощує повітряний терор, удари проти наших міст. Тому посилення нашої протиповітряної оборони є пріоритетним питанням. Обговорили й участь Литви у відбудові України та допомогу в будівництві укриттів у школах і дитячих садках
Зеленський наголосив, що готовність Литви зробити внесок в ініціативу PURL і приєднатися до програми SAFE є важливою.
Цінуємо це. І вдячні за комплексну підтримку України з боку Литви. Військова допомога, співлідерство в коаліції з розмінування, активна участь у коаліціях дронів, ППО, РЕБ, артилерійській та ІТ – усе це значно посилює наш народ у захисті
