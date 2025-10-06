$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:30 • 4770 перегляди
Литва хоче, як найшвидше перейняти досвід України щодо захисту від дронів рф - прем’єрка

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила про намір перейняти український досвід захисту від російських безпілотників. Представники двох країн підписали угоду про співпрацю у сфері захисту критичної інфраструктури.

Литва хоче, як найшвидше перейняти досвід України щодо захисту від дронів рф - прем’єрка

У Литві заявили, що хочуть, як найшвидше перейняти український досвід щодо уроків війни, зокрема, у захисті від російських безпілотників. Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене під час спільного брифінгу з українською колегою Юлією Свириденко, передає УНН.

Деталі

Нам потрібно, як найшвидше перейняти ваш досвід щодо уроків війни, зокрема, у захисті від російських безпілотників, які дедалі частіше порушують повітряний простір наших союзників у НАТО та загрожують безпеці нашого регіону та захисту критичної інфраструктури

- сказала Ругінене.

Вона зазначила, що представники українських та литовських відомств підписали міжвідомчу угоду про захист критичної інфраструктури, яка дозволить ще більше інтенсивно співпрацювати у цій сфері.

Також вона наголосила, що Литва ніколи, за жодних обставин не погодиться із захопленням української території росією.

росія не прагне сталого миру. Припинення вогню потрібне до початку переговорів, а самі переговори повинні забезпечити реальні гарантії безпеки для України

- заявила Ругінене.

Доповнення

Сейм Литви 23 вересня ухвалив зміни до Закону про авіацію та Статуту застосування військової сили, які дозволяють армії оперативніше реагувати на безпілотники, що становлять загрозу повітряному простору країни.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна допоможе Європі протистояти російським дронам, бо має через війну великий досвід.

Анна Мурашко

Новини Світу
Юлія Свириденко
НАТО
Литва
Володимир Зеленський
Україна