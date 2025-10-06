Литва хочет как можно быстрее перенять опыт Украины по защите от дронов РФ - премьер

В Литве заявили, что хотят как можно быстрее перенять украинский опыт по урокам войны, в частности, в защите от российских беспилотников. Об этом заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене во время совместного брифинга с украинской коллегой Юлией Свириденко, передает УНН.

Подробности

Нам нужно как можно быстрее перенять ваш опыт по урокам войны, в частности, в защите от российских беспилотников, которые все чаще нарушают воздушное пространство наших союзников по НАТО и угрожают безопасности нашего региона и защите критической инфраструктуры - сказала Ругинене.

Она отметила, что представители украинских и литовских ведомств подписали межведомственное соглашение о защите критической инфраструктуры, которое позволит еще более интенсивно сотрудничать в этой сфере.

Также она подчеркнула, что Литва никогда, ни при каких обстоятельствах не согласится с захватом украинской территории Россией.

Россия не стремится к устойчивому миру. Прекращение огня необходимо до начала переговоров, а сами переговоры должны обеспечить реальные гарантии безопасности для Украины - заявила Ругинене.

Дополнение

Сейм Литвы 23 сентября принял изменения в Закон об авиации и Устав применения военной силы, которые позволяют армии оперативнее реагировать на беспилотники, представляющие угрозу воздушному пространству страны.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина поможет Европе противостоять российским дронам, потому что имеет из-за войны большой опыт.