Зеленський обговорив з міністром бізнесу та фінансів Данії спільне виробництво зброї та захист від дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Сторони говорили про ситуацію з дронами, які тричі порушували повітряний простір Данії упродовж вересня, досвід України в захисті об’єктів критичної інфраструктури, а також - спільне виробництво зброї, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду й народу Данії за сильну підтримку України впродовж усіх років повномасштабного російського вторгнення.

"Ми розраховуємо на вас і на продовження таких теплих і продуктивних відносин. Ми вдячні за данську модель, вона дала меседжі іншим країнам, і це допомогло збільшити виробництво наших дронів і ракет. Тому дуже дякуємо за такі кроки, які ви робите разом із нами", – сказав Президент.

Зеленський висловив вдячність за головування Данії в Раді Європейського Союзу в цьому півріччі та підтримку нашої країни на шляху до членства у Євросоюзі. Глава держави зазначив, що Україна розраховує на прогрес і знає, що Данія робить усе можливе зі свого боку.

"Для нас велика честь бути тут. Ми прибули з найбільшою данською бізнес-делегацією, яка коли-небудь відвідувала Україну. І це не просто бізнес-делегація. Якщо підрахувати всіх, хто зараз перебуває в Україні, то наша делегація налічує близько 150 осіб, які представляють бізнес, державні органи. Усі вони приїхали, щоб дослідити можливості для нових форм співпраці", – повідомив міністр.

Президент відзначив рішення Данії про спільне виробництво зброї. Володимир Зеленський і Мортен Бьодсков обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема механізми фінансування та страхування. Ішлося й про експорт української зброї та готовність України відкрити експортні платформи, зокрема у Європі.

Додамо

Сторони також говорили про ситуацію з дронами, які тричі порушували повітряний простір Данії упродовж вересня, і про досвід України в захисті об’єктів критичної інфраструктури. Президент наголосив, що наша країна готова допомагати й ділитися досвідом.

Крім того, ішлося про відбудову України, зокрема про патронат Данії над Миколаївською областю та проєкти, які можна реалізувати в майбутньому. Міністр запевнив, що великі данські компанії готові долучитися до відбудови.

Перед початком зустрічі Глава держави прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Посла Данії Томаса Лунд-Сьоренсена й привітав його з початком дипломатичної місії в нашій країні.

