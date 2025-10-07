Зеленський обговорив з міністром бізнесу та фінансів Данії спільне виробництво зброї та захист від дронів

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
12:19 • 5650 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 11818 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
09:44 • 14108 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37947 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 43001 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71197 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59126 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56541 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 104130 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36800 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
80%
753мм
Популярнi новини
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 29781 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 24312 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 16704 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico08:41 • 9400 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10056 перегляди
Публікації
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 2600 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 37953 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 54629 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 63867 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 104132 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Микола Тищенко
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 10104 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 24883 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 77772 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 73315 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 148270 перегляди
Актуальне
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Зеленський обговорив з міністром бізнесу та фінансів Данії спільне виробництво зброї та захист від дронів

Київ • УНН

 • 326 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Сторони обговорили спільне виробництво зброї, експорт української зброї, а також досвід України в захисті критичної інфраструктури від дронів.

Зеленський обговорив з міністром бізнесу та фінансів Данії спільне виробництво зброї та захист від дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Сторони говорили про ситуацію з дронами, які тричі порушували повітряний простір Данії упродовж вересня, досвід України в захисті об’єктів критичної інфраструктури, а також - спільне виробництво зброї, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави подякував Прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду й народу Данії за сильну підтримку України впродовж усіх років повномасштабного російського вторгнення.

"Ми розраховуємо на вас і на продовження таких теплих і продуктивних відносин. Ми вдячні за данську модель, вона дала меседжі іншим країнам, і це допомогло збільшити виробництво наших дронів і ракет. Тому дуже дякуємо за такі кроки, які ви робите разом із нами", – сказав Президент.

Зеленський висловив вдячність за головування Данії в Раді Європейського Союзу в цьому півріччі та підтримку нашої країни на шляху до членства у Євросоюзі. Глава держави зазначив, що Україна розраховує на прогрес і знає, що Данія робить усе можливе зі свого боку.

"Для нас велика честь бути тут. Ми прибули з найбільшою данською бізнес-делегацією, яка коли-небудь відвідувала Україну. І це не просто бізнес-делегація. Якщо підрахувати всіх, хто зараз перебуває в Україні, то наша делегація налічує близько 150 осіб, які представляють бізнес, державні органи. Усі вони приїхали, щоб дослідити можливості для нових форм співпраці", – повідомив міністр. 

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви посилення ППО та спільне виробництво зброї06.10.25, 19:20 • 3774 перегляди

Президент відзначив рішення Данії про спільне виробництво зброї. Володимир Зеленський і Мортен Бьодсков обговорили продовження оборонної співпраці, зокрема механізми фінансування та страхування. Ішлося й про експорт української зброї та готовність України відкрити експортні платформи, зокрема у Європі. 

Додамо

Сторони також говорили про ситуацію з дронами, які тричі порушували повітряний простір Данії упродовж вересня, і про досвід України в захисті об’єктів критичної інфраструктури. Президент наголосив, що наша країна готова допомагати й ділитися досвідом.

Крім того, ішлося про відбудову України, зокрема про патронат Данії над Миколаївською областю та проєкти, які можна реалізувати в майбутньому. Міністр запевнив, що великі данські компанії готові долучитися до відбудови.

Перед початком зустрічі Глава держави прийняв вірчі грамоти від новопризначеного Посла Данії Томаса Лунд-Сьоренсена й привітав його з початком дипломатичної місії в нашій країні.

Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський30.09.25, 14:14 • 42376 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Миколаївська область
Метте Фредеріксен
Європейський Союз
Данія
Володимир Зеленський
Україна