Министр обороны Великобритании: удары Украины вглубь РФ изматывают агрессора
Киев • УНН
Вес Стритинг заявил, что дальние удары Украины ослабляют военную машину России и спасают жизни. Украинские военные продолжают демонстрировать стойкость и способность находить нестандартные решения.
Нанесение ударов в глубину территории рф истощает страну-агрессора. Об этом во время пресс-конференции по итогам 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил министр обороны Великобритании Вес Стритинг, сообщает УНН.
Детали
По его словам, украинские военные продолжают демонстрировать стойкость и способность находить нестандартные решения, несмотря на длительные боевые действия и значительные ресурсы, которые Россия направляет на продолжение войны.
Что касается возможностей нанесения ударов в глубину территории, то я не имею никаких сомнений, что это помогло ослабить военную машину путина, сэкономив время и спасая жизни людей
Он добавил, что российская армия несет чрезвычайно большие людские потери, тогда как экономические последствия агрессии все больше сказываются на самой россии.
Контекст
Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби раскритиковал удары Украины по объектам Wildberries в рф и добавил — "в обмене дальними ударами преимущество вполне может оказаться на стороне москвы".
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал неразумной критику украинских дальнобойных ударов по военным объектам на территории россии.
Удар по Крымскому мосту должен был показать путину его слабость — The Times18.11.26, 01:14 • 16879 просмотров