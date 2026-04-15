Британия объявила о "крупнейшем в истории" пакете помощи по дронам для Украины

Великобритания объявила о "крупнейшем в истории" пакете помощи по дронам для Украины, о чем заявило Министерство обороны страны в среду, пишет УНН.

Детали

"Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете дронов для Украины, который предусматривает поставку не менее 120 000 дронов для Украины в этом году и стимулирование роста и создание рабочих мест по всей Великобритании", - говорится в сообщении.

Это происходит на фоне поездки министра обороны страны Джона Хили сегодня в Берлин для сопредседательства на 34-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоящей из 50 стран, в Берлине, вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Новый пакет, крупнейший в своем роде, который когда-либо поставляла Великобритания, будет включать тысячи ударных дронов дальнего действия, разведывательных и рекогносцировочных дронов, логистических дронов и морских возможностей, проверенных в боях на передовой Украины. Поставки этих новых дронов в Украину уже начались в этом месяце", - сказано в сообщении.

Как указано, "чтобы стимулировать британский бизнес, большая часть этих инвестиций будет потрачена британскими компаниями, включая Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics, что создаст новые рабочие места в Великобритании, одновременно защищая безопасность и суверенитет Украины".

"Новый пакет дронов подкреплен более широкой военной поддержкой Великобритании для Украины в этом году на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов (приблизительно 3,44 миллиарда евро), а также финансированием в рамках ERA. Министр обороны также подтвердит, что Великобритания предоставит Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет ПВО в этом году", - отметили в Минобороны Британии.

Ожидается, что канцлер казначейства Британии Рэйчел Ривз также объявит о дальнейшей поддержке Украины позднее сегодня на встрече министров финансов стран-членов в Вашингтоне, указали в министерстве.

Сегодняшнее заявление основывается на недавнем пакете ПВО от Великобритании на сумму 500 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 575 миллионов евро), объявленном в феврале на Контактной группе по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Этот пакет включал 150 миллионов фунтов стерлингов (приблизительно 172,5 миллиона евро) на инициативу НАТО PURL, что позволило быстро поставить перехватчики для ПВО, а также более 1000 легких многоцелевых ракет, изготовленных в Белфасте, указали в британском Минобороны.

