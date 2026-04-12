Стармер готовит увеличение оборонных расходов Британии на фоне политического давления и угроз безопасности

Кир Стармер планирует увеличить инвестиции в оборону на фоне угроз и критики оппозиции. Новый план представят в мае для усиления безопасности страны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует ускорить увеличение оборонных расходов страны, стремясь усилить безопасность на фоне эскалации международной напряженности и одновременно укрепить собственные позиции перед угрозой внутрипартийного вызова. Ожидается, что новый план инвестиций в оборону будет представлен в конце мая. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По информации источников, решение об ускорении роста оборонных расходов фактически принято, однако конкретные механизмы еще прорабатываются. В Министерстве финансов предупреждают, что любое существенное увеличение расходов потребует повышения налогов или сокращения других расходов, так как правительство не планирует нарушать установленные фискальные правила по заимствованиям.

Правительство ставит целью довести базовые оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2035 году, однако пока не хватает деталей относительно путей достижения этого показателя после 2027 года. По данным МВФ, Великобритания имеет наименьшую армию в Европе относительно численности рабочей силы, кроме Люксембурга.

Вызовы безопасности и международный контекст

Вопрос обороны обострился на фоне войны в Иране, которая, по словам чиновников, выявила ограниченные возможности британских ВМС и систем ПВО. В начале конфликта беспилотник поразил британскую базу на Кипре, а в регион удалось оперативно направить лишь один военный корабль.

На фоне критики со стороны оппозиции и партнеров Стармер подчеркнул, что нынешний конфликт "будет определять поколение" и требует усиления обороноспособности. В то же время дискуссии об увеличении оборонных расходов происходят после новой критики НАТО со стороны президента США Дональда Трампа и его заявлений относительно участия Великобритании в операциях на Ближнем Востоке.

Политическое измерение

Критики из оппозиции обвиняют правительство в промедлении с перевооружением, тогда как часть лейбористов опасается, что фокус на обороне отодвигает на второй план социальные и экономические приоритеты. Впрочем, на Даунинг-стрит рассчитывают, что акцент на национальной безопасности поможет Стармеру удержать позиции накануне местных выборов 7 мая.

По словам чиновников, укрепление оборонной политики должно стать ответом как на внешние угрозы, так и на внутриполитическое давление, а также определить политическое наследие премьера.

