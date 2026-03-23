Стармер созвал экстренное совещание из-за угрозы экономике Британии на фоне войны с Ираном

$43.9650.50
ukenru
20:58 • 10229 просмотра
Молились епископы и священники со всей Украины: во Владимирском соборе похоронили патриарха ФиларетаPhoto
Эксклюзив
22 марта, 16:43 • 23329 просмотра
Ночи будут морозными, а днем — до 15° тепла: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
22 марта, 15:40 • 34029 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности
22 марта, 13:24 • 55393 просмотра
Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
22 марта, 09:01 • 87510 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto
22 марта, 02:48 • 62870 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 70214 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 78723 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 68027 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 79841 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Популярные новости
Мерц и Трамп обсудили войну в Иране и ситуацию в Украине22 марта, 16:29 • 5862 просмотра
Буданов вручил орден главе дома Габсбургов за поддержку УкраиныPhoto22 марта, 17:07 • 9812 просмотра
Направлялась на помощь пассажирам: в Одесской области во время эвакуации погибла 19-летняя проводница, начато расследование22 марта, 18:51 • 10867 просмотра
Не только спецпредставитель путина – на прощании с патриархом Грузии побывал митрополит УПЦ МП22 марта, 19:39 • 9086 просмотра
Сказал, что в воскресенье будет во Владимирском соборе: Епифаний раскрыл последнее пророчество патриарха Филарета21:27 • 10335 просмотра
публикации
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожаяPhoto22 марта, 09:01 • 87516 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора21 марта, 09:28 • 64736 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 60591 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 131025 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 85907 просмотра
Умер звезда сериала "Баффи - истребительница вампиров" Николас Брендон21 марта, 13:45 • 32660 просмотра
Топ-4 мелодрам со слезливым концом, которые стоит посмотреть каждому21 марта, 02:47 • 36117 просмотра
Ольга Харлан и Луиджи Самеле рассекретили пол будущего ребенкаVideo20 марта, 17:17 • 35653 просмотра
Брюс Уиллис празднует 71-летие: редкие фото с внучкой и поддержка семьи, несмотря на болезньPhoto20 марта, 15:18 • 38082 просмотра
МЭА советует работать из дома и меньше летать из-за роста цен на энергоносители20 марта, 14:28 • 35639 просмотра
Стармер созвал экстренное совещание из-за угрозы экономике Британии на фоне войны с Ираном

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Премьер Британии обсудит с правительством риски для энергорынков и рост инфляции до 5%. Инвесторы фиксируют рекордное падение гособлигаций за 20 лет.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание правительства по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке. Во встрече примут участие министр финансов Рэйчел Ривз и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Обсуждение состоится на фоне роста напряженности между США и Ираном и рисков для энергетических рынков, что уже влияет на британскую экономику.

Правительство планирует оценить влияние кризиса на домохозяйства, бизнес и энергетическую безопасность.

Стармер пообещал Зеленскому, что не позволит войне в Иране отвлечь внимание от Украины17.03.26, 19:10 • 5203 просмотра

Ожидается, что будут рассмотрены экономическое влияние на семьи и бизнес, энергетическая безопасность и международный ответ

– сообщили в Минфине.

Экономисты предупреждают, что из-за роста цен на энергоносители инфляция в Великобритании может снова подняться до 5%.

Финансовые рынки уже реагируют

Инвесторы фиксируют ухудшение ситуации – доходность 10-летних гособлигаций превысила 5% впервые за почти 20 лет. Это свидетельствует о росте недоверия к финансовой стабильности страны.

Правительство рассматривает возможность точечной поддержки населения, однако масштабные меры пока не планируются, несмотря на растущее давление из-за подорожания энергии.

Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану21.03.26, 01:05 • 10973 просмотра

Степан Гафтко

