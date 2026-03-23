Стармер созвал экстренное совещание из-за угрозы экономике Британии на фоне войны с Ираном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет экстренное совещание правительства по экономическим последствиям войны на Ближнем Востоке. Во встрече примут участие министр финансов Рэйчел Ривз и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Обсуждение состоится на фоне роста напряженности между США и Ираном и рисков для энергетических рынков, что уже влияет на британскую экономику.

Правительство планирует оценить влияние кризиса на домохозяйства, бизнес и энергетическую безопасность.

Ожидается, что будут рассмотрены экономическое влияние на семьи и бизнес, энергетическая безопасность и международный ответ – сообщили в Минфине.

Экономисты предупреждают, что из-за роста цен на энергоносители инфляция в Великобритании может снова подняться до 5%.

Финансовые рынки уже реагируют

Инвесторы фиксируют ухудшение ситуации – доходность 10-летних гособлигаций превысила 5% впервые за почти 20 лет. Это свидетельствует о росте недоверия к финансовой стабильности страны.

Правительство рассматривает возможность точечной поддержки населения, однако масштабные меры пока не планируются, несмотря на растущее давление из-за подорожания энергии.

