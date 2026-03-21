Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану
Киев • УНН
Правительство Британии согласовало использование военных баз для уничтожения ракетных объектов Ирана. Это решение принято для защиты судов в Ормузском проливе.
Правительство Великобритании дало разрешение США использовать военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, атакующим корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в пятницу британские министры встретились, чтобы обсудить войну с Ираном и блокирование Тегераном Ормузского пролива.
Они подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз в коллективной самообороне региона включает оборонительные операции США по уничтожению ракетных объектов и возможностей, используемых для атаки на корабли в Ормузском проливе
В Иране заявили, что Ормузский пролив "закрыт только для врагов"14.03.26, 19:39 • 6876 просмотров
СМИ напоминает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в своем сообщении в соцсети X, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "подвергает опасности жизни британцев, позволяя использовать британские базы для агрессии против Ирана", добавив: "Иран воспользуется своим правом на самооборону".
Стармер заявил на этой неделе, что Великобритания не будет втянута в войну из-за Ирана. Сначала он отклонил запрос США на использование британских баз для ударов по Ирану, заявив, что ему нужно быть уверенным в законности любых военных действий.
Контекст
Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и называет союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива.
Ранее лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран снова открыть Ормузский пролив.
Военные США свободно передвигаются по территории Ирана, а Ормузский пролив откроется сам собой - Трамп20.03.26, 22:00 • 4652 просмотра