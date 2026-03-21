ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1.1м/с
85%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Британия разрешила США использовать свои базы для ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Правительство Британии согласовало использование военных баз для уничтожения ракетных объектов Ирана. Это решение принято для защиты судов в Ормузском проливе.

Правительство Великобритании дало разрешение США использовать военные базы для нанесения ударов по иранским ракетным объектам, атакующим корабли в Ормузском проливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского правительства, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу британские министры встретились, чтобы обсудить войну с Ираном и блокирование Тегераном Ормузского пролива.

Они подтвердили, что соглашение об использовании США британских баз в коллективной самообороне региона включает оборонительные операции США по уничтожению ракетных объектов и возможностей, используемых для атаки на корабли в Ормузском проливе

- цитирует издание заявление.

В Иране заявили, что Ормузский пролив "закрыт только для врагов"14.03.26, 19:39 • 6876 просмотров

СМИ напоминает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в своем сообщении в соцсети X, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер "подвергает опасности жизни британцев, позволяя использовать британские базы для агрессии против Ирана", добавив: "Иран воспользуется своим правом на самооборону".

Стармер заявил на этой неделе, что Великобритания не будет втянута в войну из-за Ирана. Сначала он отклонил запрос США на использование британских баз для ударов по Ирану, заявив, что ему нужно быть уверенным в законности любых военных действий.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявил, что "военная победа над Ираном одержана", и называет союзников по НАТО "трусами" за то, что они не помогают в вопросе Ормузского пролива.

Ранее лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Канады решительно осудили недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, атаки на гражданскую инфраструктуру, в частности на нефтегазовые объекты, а также фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харг, чтобы заставить Иран снова открыть Ормузский пролив.

Военные США свободно передвигаются по территории Ирана, а Ормузский пролив откроется сам собой - Трамп20.03.26, 22:00 • 4652 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кир Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты
Иран