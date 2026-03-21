росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану

Київ • УНН

 • 10100 перегляди

Уряд Британії погодив використання військових баз для знищення ракетних об'єктів Ірану. Це рішення ухвалено для захисту суден в Ормузькій протоці.

Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану

Уряд Великої Британії дав дозвіл США використовувати військові бази для нанесення ударів по іранських ракетних об'єктах, які атакують кораблі в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського уряду, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у п'ятницю британські міністри зустрілися, щоб обговорити війну з Іраном та блокування Тегераном Ормузької протоки.

Вони підтвердили, що угода про використання США британських баз у колективній самообороні регіону включає оборонні операції США щодо знищення ракетних об'єктів та можливостей, що використовуються для атаки на кораблі в Ормузькій протоці

- цитує видання заяву.

В Ірані заявили, що Ормузька протока "закрита тільки для ворогів"14.03.26, 19:39 • 6889 переглядiв

ЗМІ нагадує, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у своєму дописі в соцмережі X, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "наражає на небезпеку життя британців, дозволяючи використовувати британські бази для агресії проти Ірану", додавши: "Іран скористається своїм правом на самооборону".

Стармер заявив цього тижня, що Велика Британія не буде втягнута у війну через Іран. Спочатку він відхилив запит США щодо використання британських баз для ударів по Ірану, заявивши, що йому потрібно бути впевненим у законності будь-яких військових дій.

Контекст

Президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і називає союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.

Раніше лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади рішуче засудили нещодавні напади Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.

Військові США вільно пересуваються по території Ірану, а Ормузька протока відкриється сама собою - Трамп20.03.26, 22:00 • 14035 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

