Британія дозволила США використовувати свої бази для ударів по Ірану
Київ • УНН
Уряд Британії погодив використання військових баз для знищення ракетних об'єктів Ірану. Це рішення ухвалено для захисту суден в Ормузькій протоці.
Уряд Великої Британії дав дозвіл США використовувати військові бази для нанесення ударів по іранських ракетних об'єктах, які атакують кораблі в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву британського уряду, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у п'ятницю британські міністри зустрілися, щоб обговорити війну з Іраном та блокування Тегераном Ормузької протоки.
Вони підтвердили, що угода про використання США британських баз у колективній самообороні регіону включає оборонні операції США щодо знищення ракетних об'єктів та можливостей, що використовуються для атаки на кораблі в Ормузькій протоці
ЗМІ нагадує, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив у своєму дописі в соцмережі X, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер "наражає на небезпеку життя британців, дозволяючи використовувати британські бази для агресії проти Ірану", додавши: "Іран скористається своїм правом на самооборону".
Стармер заявив цього тижня, що Велика Британія не буде втягнута у війну через Іран. Спочатку він відхилив запит США щодо використання британських баз для ударів по Ірану, заявивши, що йому потрібно бути впевненим у законності будь-яких військових дій.
Контекст
Президент США Дональд Трамп заявив, що "військова перемога над Іраном здобута", і називає союзників по НАТО "боягузами" за те, що вони не допомагають у питанні Ормузької протоки.
Раніше лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Японії та Канади рішуче засудили нещодавні напади Ірану на неозброєні торговельні судна в Перській затоці, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема на нафтогазові об’єкти, а також фактичне закриття Ормузької протоки іранськими силами.
Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає плани щодо окупації або блокади іранського острова Харг, щоб змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку.
