Стармер скликав екстрену нараду через загрозу економіці Британії на тлі війни з Іраном
Київ • УНН
Прем’єр Британії обговорить з урядом ризики для енергоринків та зростання інфляції до 5%. Інвестори фіксують рекордне падіння держоблігацій за 20 років.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проведе екстрену нараду уряду щодо економічних наслідків війни на Близькому Сході. У зустрічі візьмуть участь міністр фінансів Рейчел Рівз і глава Банку Англії Ендрю Бейлі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Обговорення відбудеться на тлі зростання напруження між США та Іраном і ризиків для енергетичних ринків, що вже впливають на британську економіку.
Уряд планує оцінити вплив кризи на домогосподарства, бізнес і енергетичну безпеку.
Очікується, що будуть розглянуті економічний вплив на сім'ї та бізнес, енергетична безпека та міжнародна відповідь
Економісти попереджають, що через зростання цін на енергоносії інфляція у Великій Британії може знову піднятися до 5%.
Фінансові ринки вже реагують
Інвестори фіксують погіршення ситуації – дохідність 10-річних держоблігацій перевищила 5% вперше за майже 20 років. Це свідчить про зростання недовіри до фінансової стабільності країни.
Уряд розглядає можливість точкової підтримки населення, однак масштабні заходи поки не плануються, попри зростаючий тиск через подорожчання енергії.
