российские международные перевозчики стали убыточными, а Китай усиливает контроль над рынком - СВРУ
Киев • УНН
В 2024 году убытки российских автоперевозчиков составили 1,5 тысячи долларов на грузовик. Китайские компании вытесняют рф благодаря дешевым кредитам.
Финансовое состояние российских компаний, занимающихся международными автоперевозками, продолжает ухудшаться. По итогам первого квартала 2026 года средний чистый финансовый результат в расчете на один грузовик составил около 1,5 тысячи долларов убытка в месяц. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
Детали
Для сравнения, в 2023 году перевозчики в среднем получали около 3,3 тысячи долларов прибыли на один грузовик ежемесячно. В СВР отмечают, что главными причинами кризиса стали западные санкции, общее замедление российской экономики, падение спроса на логистические услуги, а также рост расходов на топливо, лизинг, техническое обслуживание и налоги.
Следствием этих процессов стало старение автопарка и почти полное прекращение его обновления, что приводит к потере конкурентоспособности российских перевозчиков на международном рынке.
Китай вытесняет российские компании
По данным разведки, ситуацией активно пользуются китайские компании. Благодаря доступу к дешевым кредитам и лизингу, современному автопарку и более низкой себестоимости перевозок они постепенно вытесняют российских перевозчиков с рынка международной логистики.
В СВР считают, что в среднесрочной перспективе это может привести к потере москвой контроля над значительной частью внешнеторговых потоков и усилению экономического влияния Пекина на российский рынок.
