Британские чиновники предупредили Ирландию, что из-за либеральной визовой политики страна стала лазейкой для российских шпионов в Королевство. Об этом изданию The Telegraph сообщил бывший министр по делам детей в ирландском правительстве и нынешний член Европейского парламента от Дублина Барри Эндрюс, информирует УНН.

По его словам, это произошло из-за слишком либеральной визовой программы Ирландии. Так, с момента полномасштабного вторжения москвы в Украину Ирландия выдала 14 000 виз россиянам, уровень одобрения составляет 90 процентов.

У Ирландии нет самых развитых разведывательных служб по сравнению с Великобританией. Великобритания обеспокоена тем, что Ирландия является "черным ходом". Поэтому люди приезжают в Ирландию, а здесь на самом деле нет таких возможностей наблюдения, как у Великобритании - пояснил Эндрюс.

Он выразил обеспокоенность тем, "проводим ли мы достаточную проверку в отношении этих заявок, являются ли гранты надежными и имеем ли мы основания для беспокойства по поводу злонамеренной деятельности россии в Ирландии".

К сожалению, есть довольно много доказательств злонамеренной деятельности россии в Ирландии - добавил политик.

Ирландия является одним из двух государств-членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону, которое имеет собственный визовый процесс. Вместо этого она является членом Общей зоны путешествий вместе с Соединенным Королевством, Нормандскими островами и островом Мэн.

Шенгенская визовая зона ввела ограничения для россиян, прибывающих после вторжения рф в Украину, и чиновники рассматривают возможность запрета на въезд для любого, кто принимал участие в войне.

После вторжения в Украину в 2022 году четыре высокопоставленных российских дипломата были высланы из страны, так как их деятельность "не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения".

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти предупредила, что предоставление Украине "ассоциированного членства" в Европейском Союзе может заблокировать реальное вступление страны и оставить Киев в неопределенном положении относительно ее стремлений присоединиться к ЕС как полноправного члена.

