30 мая, 15:10 • 32432 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 41731 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 27260 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 72690 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 91128 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 59018 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 60611 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 71435 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 71338 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 72085 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Великобритания опасается, что Ирландия является «черным ходом» для российских шпионов — The Telegraph

Киев • УНН

 • 968 просмотра

По словам ирландского евродепутата Эндрюса, с 2022 года Дублин выдал россиянам 14 тысяч виз с уровнем одобрения 90%. Лондон считает это угрозой из-за общей зоны путешествий между странами.

Великобритания опасается, что Ирландия является «черным ходом» для российских шпионов — The Telegraph

Британские чиновники предупредили Ирландию, что из-за либеральной визовой политики страна стала лазейкой для российских шпионов в Королевство. Об этом изданию The Telegraph сообщил бывший министр по делам детей в ирландском правительстве и нынешний член Европейского парламента от Дублина Барри Эндрюс, информирует УНН.

Детали

По его словам, это произошло из-за слишком либеральной визовой программы Ирландии. Так, с момента полномасштабного вторжения москвы в Украину Ирландия выдала 14 000 виз россиянам, уровень одобрения составляет 90 процентов.

У Ирландии нет самых развитых разведывательных служб по сравнению с Великобританией. Великобритания обеспокоена тем, что Ирландия является "черным ходом". Поэтому люди приезжают в Ирландию, а здесь на самом деле нет таких возможностей наблюдения, как у Великобритании

- пояснил Эндрюс.

Он выразил обеспокоенность тем, "проводим ли мы достаточную проверку в отношении этих заявок, являются ли гранты надежными и имеем ли мы основания для беспокойства по поводу злонамеренной деятельности россии в Ирландии".

К сожалению, есть довольно много доказательств злонамеренной деятельности россии в Ирландии

- добавил политик.

Справочно

Ирландия является одним из двух государств-членов ЕС, не входящих в Шенгенскую зону, которое имеет собственный визовый процесс. Вместо этого она является членом Общей зоны путешествий вместе с Соединенным Королевством, Нормандскими островами и островом Мэн.

Шенгенская визовая зона ввела ограничения для россиян, прибывающих после вторжения рф в Украину, и чиновники рассматривают возможность запрета на въезд для любого, кто принимал участие в войне.

После вторжения в Украину в 2022 году четыре высокопоставленных российских дипломата были высланы из страны, так как их деятельность "не соответствовала международным стандартам дипломатического поведения".

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти предупредила, что предоставление Украине "ассоциированного членства" в Европейском Союзе может заблокировать реальное вступление страны и оставить Киев в неопределенном положении относительно ее стремлений присоединиться к ЕС как полноправного члена.

Вадим Хлюдзинский

