Сибига и госминистр по европейским делам Ирландии Бирн обсудили усиление санкционного давления на рф

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным министром по европейским делам и обороне Ирландии Томасом Бирном. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

"Мы обсудили будущее председательство Ирландии в ЕС и важность того, чтобы вопрос Украины оставался одним из приоритетных в повестке дня ЕС", – сообщил Сибига.

В частности, стороны сосредоточились на вопросах усиления санкционного давления на Россию, открытия переговорных кластеров и разблокирования кредита на сумму 90 млрд евро, а также на других ключевых приоритетах.

"Мы договорились и в дальнейшем тесно координировать наши действия", – резюмировал министр.

