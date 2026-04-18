Сибига и госминистр по европейским делам Ирландии Бирн обсудили усиление санкционного давления на рф
Киев • УНН
Главы ведомств обсудили председательство Ирландии в ЕС и открытие переговорных кластеров. Стороны сосредоточились на санкциях и кредите на 90 млрд евро.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с государственным министром по европейским делам и обороне Ирландии Томасом Бирном. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.
Детали
"Мы обсудили будущее председательство Ирландии в ЕС и важность того, чтобы вопрос Украины оставался одним из приоритетных в повестке дня ЕС", – сообщил Сибига.
В частности, стороны сосредоточились на вопросах усиления санкционного давления на Россию, открытия переговорных кластеров и разблокирования кредита на сумму 90 млрд евро, а также на других ключевых приоритетах.
"Мы договорились и в дальнейшем тесно координировать наши действия", – резюмировал министр.
