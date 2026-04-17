Сибига предупредил о планах россии совершать семь атак в месяц

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в пятницу, что россия готовит массированную атаку на Украину "в ближайшее время" и "планирует совершать семь атак в месяц", добавив, что Киев имеет весь необходимый боевой опыт, сообщает Anadolu, пишет УНН.

Выступая на дипломатическом форуме в Анталии на южном побережье Турции, Сибига подчеркнул, что Украина разработала систему противовоздушной обороны, способную выпускать 2000 беспилотников-перехватчиков в день и сбивать до 90% российских беспилотников и ракет.

Сибига сказал, что Киев уже делится своим опытом перехвата беспилотников со странами Ближнего Востока, становясь их "настоящим" партнером в сфере безопасности.

Он добавил, что россия заинтересована в продолжении войны в Украине, а также на Ближнем Востоке, чтобы иметь шанс "заработать кровавые деньги на энергетических ресурсах".

Говоря о недавних парламентских выборах в Венгрии, Сибига сказал, что победа оппозиционной партии "Тиса" и ее лидера Петера Мадьяра стала "пасхальным подарком" для Украины.

"Теперь у нас есть шанс ускорить наш европейский путь. Теперь у нас есть этот шанс официально открыть шесть кластеров, продвигаться с 90 миллиардами, ввести или усовершенствовать 20-й пакет санкций", – подчеркнул он.

Он добавил, что Украина готова "открыть новую страницу" с новым венгерским правительством, заявив, что Киев готов "поддерживать" нефтепровод "Дружба", "который был поврежден российскими ударами", до конца этого месяца.

Говоря о процессе мирных переговоров, он подчеркнул, что Украина готова к "безусловному прекращению огня", добавив, что Киев ожидает визита переговорной группы США.

Он также сказал, что Турция играет "очень важную" роль в мирных усилиях Украины.

