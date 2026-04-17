Самый сложный период в отношениях Украины и США уже позади – Сибига

Наиболее сложный этап двустороннего дипломатического трека между Украиной и Соединенными Штатами уже прошел. Киеву и Вашингтону удалось урегулировать противоречивые моменты на основе прагматизма и взаимного уважения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме для ADF Talks, передает УНН.

По словам главы МИД, ныне украинско-американские отношения находятся на более стабильном и конструктивном этапе.

Наиболее сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось уладить этот трек правильно и прагматично, с уважением к позициям друг друга – сказал Сибига.

Министр также подчеркнул, что Украина имеет собственные аргументы и возможности в международном диалоге, а также поддерживает американские дипломатические инициативы по завершению войны.

Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира – добавил он.

Сибига подчеркнул, что сотрудничество с США остается одним из ключевых направлений внешней политики Украины.

