Самый сложный период в отношениях Украины и США уже позади – Сибига
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига сообщил о стабилизации отношений с Вашингтоном. Украина поддерживает американские инициативы по завершению войны в стране.
Наиболее сложный этап двустороннего дипломатического трека между Украиной и Соединенными Штатами уже прошел. Киеву и Вашингтону удалось урегулировать противоречивые моменты на основе прагматизма и взаимного уважения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме для ADF Talks, передает УНН.
По словам главы МИД, ныне украинско-американские отношения находятся на более стабильном и конструктивном этапе.
Наиболее сложный период нашего двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось уладить этот трек правильно и прагматично, с уважением к позициям друг друга
Министр также подчеркнул, что Украина имеет собственные аргументы и возможности в международном диалоге, а также поддерживает американские дипломатические инициативы по завершению войны.
Украина действительно имеет карты. Мы приветствуем усилия США по приближению справедливого и всеобъемлющего мира
Сибига подчеркнул, что сотрудничество с США остается одним из ключевых направлений внешней политики Украины.
