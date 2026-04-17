Украина готова к проведению встречи лидеров в Турции в формате Президент Украины Владимир Зеленский – российский диктатор владимир путин с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме для ADF Talks, передает УНН.

По словам главы МИД, соответствующий сигнал украинская сторона уже передала турецким партнерам.

Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Президент Украины Владимир Зеленский – путин, с участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы недавно передали этот сигнал турецким партнерам – сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что Турция продолжает играть важную роль в мирных усилиях и дипломатических контактах по завершению войны.

Ранее Анкара неоднократно заявляла о готовности выступать площадкой для переговоров между сторонами и способствовать поиску путей к урегулированию войны.

