Эксклюзив
12:25 • 878 просмотра
Без учета позиции профсоюзов новый Трудовой кодекс не будет качественным - нардеп Гришина
Эксклюзив
10:34 • 9156 просмотра
На выходных Украину накроют дожди и заморозки - где ждать похолодания
Эксклюзив
10:25 • 14214 просмотра
Типы старения: как распознать свой и как замедлить процесс
Эксклюзив
16 апреля, 17:37 • 19909 просмотра
Повреждена трубопроводная инфраструктура и резервуарный парк: источники в СБУ рассказали детали атаки на Туапсинский НПЗ
Эксклюзив
16 апреля, 13:38 • 38762 просмотра
Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
16 апреля, 10:17 • 39952 просмотра
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
16 апреля, 09:59 • 34345 просмотра
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Эксклюзив
16 апреля, 09:32 • 32933 просмотра
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
15 апреля, 16:37 • 64220 просмотра
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Эксклюзив
15 апреля, 15:53 • 54492 просмотра
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полиция
Украина предлагает закрыть Европу для российских военных и их семей

Киев • УНН

 • 2098 просмотра

Глава МИД Андрей Сибига призвал закрыть европейское и трансатлантическое пространство для участников агрессии против Украины. Ограничения должны касаться также родственников военных преступников.

Украина предлагает закрыть Европу для российских военных и их семей

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российским комбатантам, участвовавшим в агрессии против Украины, следует запретить въезд в Европу и трансатлантическое пространство. Такие слова глава профильного министерства сказал во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме для ADF Talks, передает УНН.

Подробности

Сибига убежден: такие ограничения должны касаться не только самих участников войны, но и членов их семей, а также лиц, причастных к военным преступлениям.

Контекст

Свою позицию относительно российских комбатантов Сибига озвучил еще после саммита министров иностранных дел стран G7, который состоялся 26-27 марта во Франции. Тогда глава МИД подчеркнул, что речь идет не только о государствах Европейского Союза, но и о более широком западном пространстве, в частности Японии, Канаде и Австралии.

По словам министра, Украина считает неприемлемым, чтобы граждане россии, участвовавшие в войне против Украины, после возвращения с фронта могли беспрепятственно путешествовать по демократическим странам. В Киеве настаивают, что участие в вооруженной агрессии должно иметь не только политические и правовые, но и персональные последствия.

Эта инициатива уже не нова для украинской дипломатии. Еще 9 февраля Андрей Сибига выступил за полный запрет на въезд в ЕС для граждан рф, причастных к агрессии против Украины.

Впоследствии, 15 марта, в Офисе Президента сообщили, что Украина передала Европейскому Союзу данные почти о 130 российских командирах, которых считают причастными к преступлениям против украинцев, а также информацию примерно о 300 членах их семей.

Вооруженная агрессия и ограничения на перемещение: опыт Эстонии

При этом украинская сторона ссылается на опыт Эстонии, которая уже начала применять такие ограничения на практике. В январе эстонские власти ввели бессрочный запрет на въезд для первых 261 российского комбатанта, участвовавших в войне против Украины. Позже, 6 февраля, этот список расширили еще на 1073 человека.

В Эстонии объясняли такое решение соображениями безопасности. Там считают, что бывшие российские военные могут представлять риск для стран Европы из-за наличия боевого опыта, связей с силовыми структурами и возможного участия в гибридных операциях, диверсиях или криминальной деятельности.

В конце января глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал распространить такой подход на уровень всего Европейского Союза. Идею поддержала и высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас, которая заявляла, что эта тема имеет поддержку среди ряда стран-членов и требует дальнейшего обсуждения.

Что говорит европейское сообщество

24 февраля 2026 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС и государства-члены запретить въезд в Шенгенскую зону российским военным, участвовавшим в войне против Украины. В то же время такая резолюция не означает автоматического введения единого механизма на уровне всего Евросоюза, а является политическим сигналом о поддержке соответствующей инициативы.

По состоянию на сейчас единого обязательного решения для всех стран ЕС, G7 или всего трансатлантического пространства относительно полного запрета на въезд для российских комбатантов нет. Сейчас речь идет об украинской инициативе, поддержке со стороны отдельных европейских государств и постепенном продвижении этой идеи на международном уровне.

Александра Василенко

