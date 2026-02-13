Сибига: вероятно, пришло время запретить выдачу виз участникам российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость запретить выдачу виз российским военным и членам их семей. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Вероятно, настало подходящее время запретить выдачу виз участникам российской агрессии - имею в виду российских военных и членов их семей - и лишить их возможности посещать Европу, Канаду и Соединенные Штаты. Это было бы для них действительно болезненно - сказал Сибига.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа завершить войну между РФ и Украиной нереально. Он отметил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия.