Сибига: вероятно, пришло время запретить выдачу виз участникам российской агрессии

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
16:25 • 5902 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 13077 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 15959 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 18526 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 41090 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 56655 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 43374 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30742 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40913 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 65756 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
100%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 15770 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 30263 просмотра
Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки13 февраля, 10:19 • 10010 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн13 февраля, 10:22 • 24849 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД13 февраля, 11:20 • 37346 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 41082 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 56645 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 49266 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 68515 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 109804 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры18:43 • 436 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto18:03 • 1590 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 30350 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 32231 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 35947 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Крылатая ракета Storm Shadow

Сибига: вероятно, пришло время запретить выдачу виз участникам российской агрессии

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость запретить выдачу виз российским военным и членам их семей. Он отметил, что это лишит их возможности посещать Европу, Канаду и США.

Сибига: вероятно, пришло время запретить выдачу виз участникам российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул необходимость запретить выдачу виз российским военным и членам их семей. Об этом Сибига сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Вероятно, настало подходящее время запретить выдачу виз участникам российской агрессии - имею в виду российских военных и членов их семей - и лишить их возможности посещать Европу, Канаду и Соединенные Штаты. Это было бы для них действительно болезненно 

- сказал Сибига. 

Напомним 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что без президента США Дональда Трампа завершить войну между РФ и Украиной нереально. Он отметил, что лично Трамп и его лидерство дают шанс ускорить мирные усилия.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Канада
Европа
Соединённые Штаты
Украина