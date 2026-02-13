Сибіга: ймовірно, настав час заборонити видачу віз учасникам російської агресії

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
16:25 • 6216 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 13486 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 16333 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 18880 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 41529 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 57084 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 43589 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30811 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 41013 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65919 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
100%
732мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
38 депутатів Верховної Ради "злягли" під крапельницю через інфекцію - нардеп13 лютого, 09:31 • 5402 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 30589 перегляди
Уряд запровадить гарантовану пенсію у 6000 гривень - озвучені терміни13 лютого, 10:19 • 10216 перегляди
Детектив НАБУ, який володіє колекцією монет царської росії та мільйонами готівки, придбав уже другий будинок за 3 млн13 лютого, 10:22 • 25141 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС13 лютого, 11:20 • 37675 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 41529 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 57084 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 49473 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 68710 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 110003 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Фрідріх Мерц
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури18:43 • 714 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto18:03 • 1746 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 30697 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 32341 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 36045 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Опалення
Storm Shadow

Сибіга: ймовірно, настав час заборонити видачу віз учасникам російської агресії

Київ • УНН

 • 206 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності заборонити видачу віз російським військовим та членам їхніх родин. Він зазначив, що це позбавить їх можливості відвідувати Європу, Канаду та США.

Сибіга: ймовірно, настав час заборонити видачу віз учасникам російської агресії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності заборонити видачу віз російським військовим та членам їх родин. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Ймовірно, настав належний час заборонити видачу віз учасникам російської агресії - маю на увазі російських військових і членів їхніх родин - та позбавити їх можливості відвідувати Європу, Канаду й Сполучені Штати. Це було б для них справді болісно 

- сказав Сибіга. 

Нагадаємо 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа завершити війну між рф та Україною нереально. Він зазначив, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Вибори в США
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Канада
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна