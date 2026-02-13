Сибіга: ймовірно, настав час заборонити видачу віз учасникам російської агресії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на необхідності заборонити видачу віз російським військовим та членам їх родин. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Ймовірно, настав належний час заборонити видачу віз учасникам російської агресії - маю на увазі російських військових і членів їхніх родин - та позбавити їх можливості відвідувати Європу, Канаду й Сполучені Штати. Це було б для них справді болісно - сказав Сибіга.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа завершити війну між рф та Україною нереально. Він зазначив, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля.