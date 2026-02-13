$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 5012 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 11985 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 14991 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 17610 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 39857 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 55335 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 42725 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30529 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40672 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65348 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 39864 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 55337 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 48654 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 67970 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 109252 перегляди
Без Трампа війну завершити нереально - Сибіга

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа завершити війну між рф та Україною нереально. Він зазначив, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля.

Без Трампа війну завершити нереально - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа війну між рф та Україною завершити нереально. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Ми провели два раунди в Абу-Дабі в тристоронньому форматі. Ми рухаємося вперед і вдячні нашим американським друзям, бо без Трампа закінчити цю війну нереально. З американською стороною або під американським керівництвом ми змогли досягти прогресу, але паралельно з цим ми повинні продовжувати тиск на росію. І ми все ще маємо інструменти, ми повинні визнати цей важіль впливу, і я згоден з цією оцінкою, що з російської сторони немає жодних ознак або бажання вести серйозні переговори 

- сказав Сибіга. 

Він додав, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля, і Україна готова обговорювати реалістичні пропозиції. 

Зеленський повинен діяти, щоб не упустити "чудову можливість" укласти угоду - Трамп13.02.26, 20:01 • 822 перегляди

Звичайно, жодних мирних угод ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Тож наступного разу ми дійсно сподіваємося, що не отримаємо додаткових історичних лекцій. Зараз час для дій, для конкретних рішучих кроків 

- додав Сибіга. 

Нагадаємо 

Радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив підготовку української делегації до наступного раунду перемовин. Тривалі переговори за участю України, США та росії заплановані в Женеві 17-18 лютого.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Державний кордон України
Женева
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна