Без Трампа війну завершити нереально - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що без президента США Дональда Трампа війну між рф та Україною завершити нереально. Про це Сибіга сказав під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

Ми провели два раунди в Абу-Дабі в тристоронньому форматі. Ми рухаємося вперед і вдячні нашим американським друзям, бо без Трампа закінчити цю війну нереально. З американською стороною або під американським керівництвом ми змогли досягти прогресу, але паралельно з цим ми повинні продовжувати тиск на росію. І ми все ще маємо інструменти, ми повинні визнати цей важіль впливу, і я згоден з цією оцінкою, що з російської сторони немає жодних ознак або бажання вести серйозні переговори

Він додав, що особисто Трамп і його лідерство дають шанс прискорити мирні зусилля, і Україна готова обговорювати реалістичні пропозиції.

Зеленський повинен діяти, щоб не упустити "чудову можливість" укласти угоду - Трамп

Звичайно, жодних мирних угод ціною нашої територіальної цілісності та суверенітету. Тож наступного разу ми дійсно сподіваємося, що не отримаємо додаткових історичних лекцій. Зараз час для дій, для конкретних рішучих кроків