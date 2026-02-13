Зеленський повинен діяти, щоб не упустити "чудову можливість" укласти угоду - Трамп
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має діяти для укладення угоди з росією. В іншому випадку він упустить чудову можливість.
росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість, йому потрібно діяти
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду.