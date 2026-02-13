$42.990.04
Ексклюзив
16:25 • 4168 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
14:32 • 11030 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13:41 • 14129 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
12:31 • 16801 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 38748 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 54260 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 42186 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 30348 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 40495 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 65071 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 48133 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 67530 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 108799 перегляди
Зеленський повинен діяти, щоб не упустити "чудову можливість" укласти угоду - Трамп

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський має діяти для укладення угоди з росією. В іншому випадку він упустить чудову можливість.

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському доведеться діяти, щоб не упустити "чудову можливість" і укласти угоду, передає УНН.

росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість, йому потрібно діяти 

- сказав Трамп у коментарі ЗМІ.

Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ12.02.26, 22:37 • 12059 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду. 

Антоніна Туманова

