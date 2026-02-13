Зеленський повинен діяти, щоб не упустити "чудову можливість" укласти угоду - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що українському лідеру Володимиру Зеленському доведеться діяти, щоб не упустити "чудову можливість" і укласти угоду, передає УНН.

росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. В іншому випадку він упустить чудову можливість, йому потрібно діяти - сказав Трамп у коментарі ЗМІ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вважає за краще взагалі не укладати жодної угоди з рф, ніж змушувати українців прийняти погану угоду.