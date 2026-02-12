Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може вийти з перемовин щодо завершення війни між Україною та росією перед виборчим сезоном у Конгрес США. Про це пише The Atlantic, передає УНН.

Як пише видання, українці відчули, що час щодо мирних перемовин спливає, а тому найближчі тижні, коли передвиборчий сезон у США поглинатиме все більше уваги Трампа, він може вирішити, що переговори стали для нього політично програшними.

Тоді він (Трамп - ред.) може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непохитність однієї або обох ворогуючих сторін

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню заявив: "Українці наполегливо намагалися продемонструвати свою готовність до компромісу. Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну".

Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес