Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ

Ексклюзив
16:21 • 11247 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 18576 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 17370 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 22061 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 21658 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 21837 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 23406 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 28664 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 74440 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 49866 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Популярнi новини
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 34934 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17377 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13400 перегляди
Рада готує сценарії виборів під час війни та вже обіцяє перший документ12 лютого, 14:42 • 11305 перегляди
На Буковині затримали чоловіка, причетного до викрадення 13-річної дівчиниPhoto16:48 • 5948 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 35106 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 77498 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 68832 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 71992 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 79120 перегляди
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 13485 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 17474 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 43913 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 38282 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 39940 перегляди
Актуальне
Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Президент США Дональд Трамп може вийти з переговорів щодо завершення війни між Україною та росією. Це може статися перед виборчим сезоном у Конгрес США.

Трамп може вийти з переговорів щодо України перед виборами до Конгресу - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп може вийти з перемовин щодо завершення війни між Україною та росією перед виборчим сезоном у Конгрес США. Про це пише The Atlantic, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, українці відчули, що час щодо мирних перемовин спливає, а тому найближчі тижні, коли передвиборчий сезон у США поглинатиме все більше уваги Трампа, він може вирішити, що переговори стали для нього політично програшними.

Тоді він (Трамп - ред.) може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непохитність однієї або обох ворогуючих сторін 

- пише видання. 

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню заявив: "Українці наполегливо намагалися продемонструвати свою готовність до компромісу. Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну". 

Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

Республіканці в Сенаті США занепокоєні тим, що громадська реакція на дії президента Дональда Трампа щодо економіки та його агресивну політику депортації може призвести до посилення демократів в обох палат Конгресу за результатами проміжних виборів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Вибори в США
Війна в Україні
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна