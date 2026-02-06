Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill
Республіканці в Сенаті США занепокоєні можливим посиленням демократів на проміжних виборах через дії президента Трампа. Останній "тривожний дзвінок" пролунав, коли демократ виграв місце в Сенаті штату Техас.
Республіканці в Сенаті США занепокоєні тим, що громадська реакція на дії президента Дональда Трампа щодо економіки та його агресивну політику депортації може призвести до посилення демократів в обох палат Конгресу за результатами проміжних виборів. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.
Зазначається, що останній "тривожний дзвінок" пролунав минулими вихідними, коли кандидат від Демократичної партії Тейлор Ремет виграв місце в Сенаті штату в окрузі Північного Техасу, який президент Трамп виграв з перевагою в 17 пунктів у 2024 році.
Один сенатор-республіканець, який був присутній на вівторковому брифінгу в Національному республіканському сенаторському комітеті, сказав, що занепокоєння щодо наближення проміжних виборів "має бути дуже, дуже високим"
Вказується, що, на думку республіканців, вони мають хороші шанси зберегти контроль над Сенатом, але існує можливість того, що демократична хвиля може стати настільки сильною, що приведе демократів до перемоги у штатах, де переважають республіканці, як Огайо, Аляска та Айова.
Демократи здобули переконливу перемогу на спеціальних виборах до Сенату штату Техас в окрузі, який традиційно контролюється республіканцями.
