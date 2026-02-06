$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 23719 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 24954 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 23965 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 36691 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 71173 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 30200 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28856 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22543 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15353 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14893 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Республіканці в Сенаті США занепокоєні можливим посиленням демократів на проміжних виборах через дії президента Трампа. Останній "тривожний дзвінок" пролунав, коли демократ виграв місце в Сенаті штату Техас.

Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill

Республіканці в Сенаті США занепокоєні тим, що громадська реакція на дії президента Дональда Трампа щодо економіки та його агресивну політику депортації може призвести до посилення демократів в обох палат Конгресу за результатами проміжних виборів. Про це повідомляє The Hill, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що останній "тривожний дзвінок" пролунав минулими вихідними, коли кандидат від Демократичної партії Тейлор Ремет виграв місце в Сенаті штату в окрузі Північного Техасу, який президент Трамп виграв з перевагою в 17 пунктів у 2024 році.

Один сенатор-республіканець, який був присутній на вівторковому брифінгу в Національному республіканському сенаторському комітеті, сказав, що занепокоєння щодо наближення проміжних виборів "має бути дуже, дуже високим"

- пише видання.

Вказується, що, на думку республіканців, вони мають хороші шанси зберегти контроль над Сенатом, але існує можливість того, що демократична хвиля може стати настільки сильною, що приведе демократів до перемоги у штатах, де переважають республіканці, як Огайо, Аляска та Айова.

Нагадаємо

Демократи здобули переконливу перемогу на спеціальних виборах до Сенату штату Техас в окрузі, який традиційно контролюється республіканцями.

Трамп закликав республіканців "націоналізувати" вибори: NYT пояснило, що це означає03.02.26, 10:49 • 4847 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Демократична партія США
Сенат Сполучених Штатів Америки
The Hill
Конгрес США
Техас