Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill
Киев • УНН
Республиканцы в Сенате США обеспокоены тем, что общественная реакция на действия президента Дональда Трампа в отношении экономики и его агрессивную политику депортации может привести к усилению демократов в обеих палатах Конгресса по результатам промежуточных выборов. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что последний "тревожный звонок" прозвучал в минувшие выходные, когда кандидат от Демократической партии Тейлор Ремет выиграл место в Сенате штата в округе Северного Техаса, который президент Трамп выиграл с преимуществом в 17 пунктов в 2024 году.
Один сенатор-республиканец, присутствовавший на брифинге во вторник в Национальном республиканском сенаторском комитете, сказал, что беспокойство по поводу приближающихся промежуточных выборов "должно быть очень, очень высоким"
Указывается, что, по мнению республиканцев, у них хорошие шансы сохранить контроль над Сенатом, но существует вероятность того, что демократическая волна может стать настолько сильной, что приведет демократов к победе в штатах, где преобладают республиканцы, как Огайо, Аляска и Айова.
Напомним
Демократы одержали убедительную победу на специальных выборах в Сенат штата Техас в округе, который традиционно контролируется республиканцами.
