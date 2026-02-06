Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill

$43.170.02
51.030.08
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 23775 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 25036 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 24008 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 36741 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 71208 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30209 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28863 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22551 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15357 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14898 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Национальная библиотека Украины для детей пострадала от атаки вражеских беспилотниковPhoto5 февраля, 18:14 • 4404 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 8834 просмотра
HP, Dell, Acer и Asus рассматривают возможность использования китайских чипов памяти на фоне кризиса поставок - СМИ5 февраля, 18:49 • 3838 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 10380 просмотра
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 8180 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 10386 просмотра
Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Республиканцы в Сенате США обеспокоены возможным усилением демократов на промежуточных выборах из-за действий президента Трампа. Последний "тревожный звонок" прозвучал, когда демократ выиграл место в Сенате штата Техас.

Республиканцы опасаются потерять контроль над Конгрессом из-за политики Трампа - The Hill

Республиканцы в Сенате США обеспокоены тем, что общественная реакция на действия президента Дональда Трампа в отношении экономики и его агрессивную политику депортации может привести к усилению демократов в обеих палатах Конгресса по результатам промежуточных выборов. Об этом сообщает The Hill, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что последний "тревожный звонок" прозвучал в минувшие выходные, когда кандидат от Демократической партии Тейлор Ремет выиграл место в Сенате штата в округе Северного Техаса, который президент Трамп выиграл с преимуществом в 17 пунктов в 2024 году.

Один сенатор-республиканец, присутствовавший на брифинге во вторник в Национальном республиканском сенаторском комитете, сказал, что беспокойство по поводу приближающихся промежуточных выборов "должно быть очень, очень высоким"

- пишет издание.

Указывается, что, по мнению республиканцев, у них хорошие шансы сохранить контроль над Сенатом, но существует вероятность того, что демократическая волна может стать настолько сильной, что приведет демократов к победе в штатах, где преобладают республиканцы, как Огайо, Аляска и Айова.

Напомним

Демократы одержали убедительную победу на специальных выборах в Сенат штата Техас в округе, который традиционно контролируется республиканцами.

Трамп призвал республиканцев "национализировать" выборы: NYT объяснила, что это значит03.02.26, 10:49 • 4847 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Демократическая партия (Соединенные Штаты)
Сенат Соединенных Штатов Америки
Холм
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Техас