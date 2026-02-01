Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 7756 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 14961 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 33795 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 22560 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 31845 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 25824 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 43529 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 60084 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38535 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35853 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 58652 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 86643 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 63948 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 70558 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 71540 перегляди
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 19058 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 29694 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 32298 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 35131 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 36861 перегляди
Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Представник Демократичної партії Тейлор Рехмет переміг на виборах до Сенату штату Техас, випередивши кандидата, підтримуваного Трампом. Ця перемога відбулася в окрузі, який традиційно контролювався республіканцями.

Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"

Демократи здобули переконливу перемогу на спеціальних виборах до Сенату штату Техас в окрузі, який традиційно контролюється республіканцями. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що представник Демократичної партії, голова профспілки та ветеран Повітряних сил Тейлор Рехмет виграв вибори, випередивши на понад 14 відсоткових пунктів підтримувану президентом США Дональдом Трампом Лі Вамбсганс у повторному голосуванні на 9-му окрузі в районі Форт-Ворт.

Ця перемога належить звичайним трудящим

- сказав Рехмет під час виступу перед прихильниками.

Контекст

Демократи минулого року переобрали більше 20 місць у штатних законодавчих органах під час спеціальних або запланованих виборів. Так, у грудні, вони виграли округ у Джорджії, на якому Трамп мав перевагу у 12 пунктів.

Округ у Техасі залишався вакантним з минулого літа, коли республіканець Келлі Хенкок подав у відставку, щоб стати виконувачем обов’язків контролера штату.

Нагадаємо

Середній рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа в січні 2026 року становить 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - 36%. Більшість американців незадоволені його економічною та імміграційною політикою.

Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ26.12.25, 21:51 • 5089 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Техас