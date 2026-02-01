Демократи здобули перемогу на виборах до Сенату Техасу в "окрузі республіканців"
Київ • УНН
Представник Демократичної партії Тейлор Рехмет переміг на виборах до Сенату штату Техас, випередивши кандидата, підтримуваного Трампом. Ця перемога відбулася в окрузі, який традиційно контролювався республіканцями.
Демократи здобули переконливу перемогу на спеціальних виборах до Сенату штату Техас в окрузі, який традиційно контролюється республіканцями. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що представник Демократичної партії, голова профспілки та ветеран Повітряних сил Тейлор Рехмет виграв вибори, випередивши на понад 14 відсоткових пунктів підтримувану президентом США Дональдом Трампом Лі Вамбсганс у повторному голосуванні на 9-му окрузі в районі Форт-Ворт.
Ця перемога належить звичайним трудящим
Контекст
Демократи минулого року переобрали більше 20 місць у штатних законодавчих органах під час спеціальних або запланованих виборів. Так, у грудні, вони виграли округ у Джорджії, на якому Трамп мав перевагу у 12 пунктів.
Округ у Техасі залишався вакантним з минулого літа, коли республіканець Келлі Хенкок подав у відставку, щоб стати виконувачем обов’язків контролера штату.
Нагадаємо
Середній рейтинг схвалення діяльності Дональда Трампа в січні 2026 року становить 40%, а за даними Gallup та Reuters/Ipsos - 36%. Більшість американців незадоволені його економічною та імміграційною політикою.
Рейтинг Дональда Трампа серед робітничого класу впав до історичного мінімуму – ЗМІ26.12.25, 21:51 • 5089 переглядiв