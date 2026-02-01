Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 12:49 • 7562 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 14672 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 33452 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 22352 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 31707 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 25759 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 43452 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 60032 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38511 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35831 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 58532 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 86523 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 63847 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 70436 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 71434 просмотра
Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Представитель Демократической партии Тейлор Рехмет победил на выборах в Сенат штата Техас, опередив кандидата, поддерживаемого Трампом. Эта победа произошла в округе, который традиционно контролировался республиканцами.

Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"

Демократы одержали убедительную победу на специальных выборах в Сенат штата Техас в округе, традиционно контролируемом республиканцами. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что представитель Демократической партии, глава профсоюза и ветеран ВВС Тейлор Рехмет выиграл выборы, опередив более чем на 14 процентных пунктов поддерживаемую президентом США Дональдом Трампом Ли Вамбсганс во втором туре голосования в 9-м округе в районе Форт-Уэрт.

Эта победа принадлежит обычным трудящимся

- сказал Рехмет во время выступления перед сторонниками.

Контекст

Демократы в прошлом году переизбрали более 20 мест в законодательных органах штатов во время специальных или плановых выборов. Так, в декабре они выиграли округ в Джорджии, в котором Трамп имел преимущество в 12 пунктов.

Округ в Техасе оставался вакантным с прошлого лета, когда республиканец Келли Хэнкок подал в отставку, чтобы стать исполняющим обязанности контролера штата.

Напомним

Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составляет 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большинство американцев недовольны его экономической и иммиграционной политикой.

Рейтинг Дональда Трампа среди рабочего класса упал до исторического минимума – СМИ26.12.25, 21:51 • 5087 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Техас