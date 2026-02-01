Демократы одержали победу на выборах в Сенат Техаса в "округе республиканцев"
Киев • УНН
Представитель Демократической партии Тейлор Рехмет победил на выборах в Сенат штата Техас, опередив кандидата, поддерживаемого Трампом. Эта победа произошла в округе, который традиционно контролировался республиканцами.
Демократы одержали убедительную победу на специальных выборах в Сенат штата Техас в округе, традиционно контролируемом республиканцами. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что представитель Демократической партии, глава профсоюза и ветеран ВВС Тейлор Рехмет выиграл выборы, опередив более чем на 14 процентных пунктов поддерживаемую президентом США Дональдом Трампом Ли Вамбсганс во втором туре голосования в 9-м округе в районе Форт-Уэрт.
Эта победа принадлежит обычным трудящимся
Контекст
Демократы в прошлом году переизбрали более 20 мест в законодательных органах штатов во время специальных или плановых выборов. Так, в декабре они выиграли округ в Джорджии, в котором Трамп имел преимущество в 12 пунктов.
Округ в Техасе оставался вакантным с прошлого лета, когда республиканец Келли Хэнкок подал в отставку, чтобы стать исполняющим обязанности контролера штата.
Напомним
Средний рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа в январе 2026 года составляет 40%, а по данным Gallup и Reuters/Ipsos - 36%. Большинство американцев недовольны его экономической и иммиграционной политикой.
