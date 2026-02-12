Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и Россией. Это может произойти перед избирательным сезоном в Конгресс США.
Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и Россией перед избирательным сезоном в Конгресс США. Об этом пишет The Atlantic, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, украинцы почувствовали, что время для мирных переговоров истекает, а потому в ближайшие недели, когда предвыборный сезон в США будет поглощать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышными.
Тогда он (Трамп - ред.) может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непоколебимость одной или обеих враждующих сторон
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил: "Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну".
Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс
Напомним
Республиканцы в Сенате США обеспокоены тем, что общественная реакция на действия президента Дональда Трампа в отношении экономики и его агрессивную политику депортации может привести к усилению демократов в обеих палатах Конгресса по результатам промежуточных выборов.