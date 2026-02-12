Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:21 • 10788 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 17530 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 16679 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 21271 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 21123 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 21644 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 23259 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28612 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 74405 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49780 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.9м/с
91%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАТО фиксирует долгосрочную угрозу со стороны россии и Китая - Рютте12 февраля, 11:05 • 9142 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 34148 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 16837 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 12872 просмотра
Рада готовит сценарии выборов во время войны и уже обещает первый документ12 февраля, 14:42 • 10927 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 34184 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 77020 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 68435 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 71554 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 78763 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Марк Рютте
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Милан
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 12889 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 16857 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 43683 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 38102 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 39763 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Шахед-136
Отопление

Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и Россией. Это может произойти перед избирательным сезоном в Конгресс США.

Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и Россией перед избирательным сезоном в Конгресс США. Об этом пишет The Atlantic, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, украинцы почувствовали, что время для мирных переговоров истекает, а потому в ближайшие недели, когда предвыборный сезон в США будет поглощать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышными.

Тогда он (Трамп - ред.) может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непоколебимость одной или обеих враждующих сторон 

- пишет издание. 

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил: "Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну". 

Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Республиканцы в Сенате США обеспокоены тем, что общественная реакция на действия президента Дональда Трампа в отношении экономики и его агрессивную политику депортации может привести к усилению демократов в обеих палатах Конгресса по результатам промежуточных выборов.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Сенат Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина