Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по завершению войны между Украиной и Россией перед избирательным сезоном в Конгресс США. Об этом пишет The Atlantic, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, украинцы почувствовали, что время для мирных переговоров истекает, а потому в ближайшие недели, когда предвыборный сезон в США будет поглощать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышными.

Тогда он (Трамп - ред.) может уйти, возложив вину за провал дипломатии на непоколебимость одной или обеих враждующих сторон - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил: "Украинцы настойчиво пытались продемонстрировать свою готовность к компромиссу. Тактика, которую мы выбрали, заключается в том, чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжать войну".

Вот почему мы начали поддерживать их предложения в любом формате, который ускоряет процесс - добавил Зеленский.

Напомним

Республиканцы в Сенате США обеспокоены тем, что общественная реакция на действия президента Дональда Трампа в отношении экономики и его агрессивную политику депортации может привести к усилению демократов в обеих палатах Конгресса по результатам промежуточных выборов.