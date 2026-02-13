Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" и заключить сделку, передает УНН.

россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит прекрасную возможность, ему нужно действовать - сказал Трамп в комментарии СМИ.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает вообще не заключать никаких сделок с РФ, чем заставлять украинцев принять плохую сделку.