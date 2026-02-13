Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен действовать для заключения сделки с россией. В противном случае он упустит прекрасную возможность.
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" и заключить сделку, передает УНН.
россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит прекрасную возможность, ему нужно действовать
Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12.02.26, 22:37 • 12059 просмотров
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает вообще не заключать никаких сделок с РФ, чем заставлять украинцев принять плохую сделку.