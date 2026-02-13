Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Эксклюзив
16:25 • 4146 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
14:32 • 11007 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13:41 • 14109 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
12:31 • 16781 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 38719 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 54233 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 42168 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
13 февраля, 07:58 • 30342 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 40489 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 65063 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
93%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оксен Лисовой подписал приказ о реорганизации учреждений профобразования – что изменитсяPhoto13 февраля, 09:08 • 14650 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 28492 просмотра
Правительство введет гарантированную пенсию в 6000 гривен - озвучены сроки13 февраля, 10:19 • 7640 просмотра
Детектив НАБУ, владеющий коллекцией монет царской россии и миллионами наличных, приобрел уже второй дом за 3 млн13 февраля, 10:22 • 23157 просмотра
Бывший заместитель главы Офиса Президента Шурма и его брат объявлены в розыск - МВД13 февраля, 11:20 • 35653 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 38720 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 54234 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 48117 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 67510 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 108780 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Село
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto18:03 • 86 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 28514 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 31639 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 35419 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 61344 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136

Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен действовать для заключения сделки с россией. В противном случае он упустит прекрасную возможность.

Зеленский должен действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" заключить сделку - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется действовать, чтобы не упустить "прекрасную возможность" и заключить сделку, передает УНН.

россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. В противном случае он упустит прекрасную возможность, ему нужно действовать 

- сказал Трамп в комментарии СМИ.

Трамп может выйти из переговоров по Украине перед выборами в Конгресс - СМИ12.02.26, 22:37 • 12059 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает вообще не заключать никаких сделок с РФ, чем заставлять украинцев принять плохую сделку. 

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты