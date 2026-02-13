$42.990.04
Ексклюзив
11:25 • 10628 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 18716 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 19583 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 19043 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 32495 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 56702 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 39752 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 54239 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36207 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 28020 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 22795 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 54011 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 95419 перегляди
У Зеленського підтвердили запланований черговий раунд переговорів 17-18 лютого у Женеві

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив підготовку української делегації до наступного раунду перемовин. Тривалі переговори за участю України, США та Росії заплановані в Женеві 17-18 лютого.

Радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що наступний раунд перемовин за участю України, США та росії заплановано в Женеві 17-18 лютого, пише УНН.

Деталі

"Так, станом на сьогодні, українська делегація готується", вказали в ОП.

Доповнення

Раніше сьогодні у кремлі анонсували наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого.

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"11.02.26, 16:43 • 33238 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна