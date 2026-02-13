У Зеленського підтвердили запланований черговий раунд переговорів 17-18 лютого у Женеві
Київ • УНН
Радник Президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив підготовку української делегації до наступного раунду перемовин. Тривалі переговори за участю України, США та Росії заплановані в Женеві 17-18 лютого.
Деталі
"Так, станом на сьогодні, українська делегація готується", вказали в ОП.
Доповнення
Раніше сьогодні у кремлі анонсували наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого.
