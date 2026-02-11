Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступний раунд переговорів, щоб покласти край війні росії, і перемовники, ймовірно, зосередяться на складному питанні території, про що він сказав в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Четвертий раунд заплановано на вівторок або середу", сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.

"Жодна зі сторін не зацікавлена ​​в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський у телефонному інтерв'ю в Києві у вівторок, хоча він відмовився виключати таку можливість. - У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, на наступній зустрічі".

Посланці президента США Дональда Трампа активізують зусилля для припинення повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке наближається до свого п'ятого року, і питання територій є ключовим каменем спотикання, зауважує видання.

Попередній раунд переговорів на початку цього місяця між російськими, українськими та американськими перемовниками в Абу-Дабі був конструктивним, сказав Зеленський, додавши, що "війна може закінчитися протягом кількох місяців, якщо переговори триватимуть у добрій волі", зазначає видання.

Як пише видання, варіант, якому надається перевага, для Києва щодо Донбасу - щодо якого кремль дотримується своєї вимоги контролювати весь регіон, включаючи частини, які він не зміг захопити військовим шляхом - полягає в тому, щоб війська залишалися вздовж лінії фронту. У дискусіях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні уточнити свою позицію, сказав Президент.

"Якщо це наша територія - а це наша територія - то країна, чиїй території це належить, повинна нею керувати", - сказав Зеленський.

Український лідер раніше заявив, що проміжні вибори в США в листопаді створюють тиск на адміністрацію Трампа, щоб забезпечити мирну угоду в Україні. Минулого тижня він заявив журналістам, що команда Трампа запропонувала завершити всі необхідні переговори для припинення бойових дій до червня.

Щодо можливого референдуму

Зеленський сказав, що адміністрація США хоче підписати всі документи одночасно. Він наголосив, що Україні потрібно буде схвалити мирну пропозицію або парламентським голосуванням, або на національному референдумі.

Український лідер неодноразово заявляв, що має намір оголосити референдум щодо будь-якої мирної угоди після припинення бойових дій. Голова партії Зеленського в парламенті Давид Арахамія минулого місяця заявив журналістам, що Київ може завершити розробку закону про референдум до кінця лютого, і що таке голосування має бути проведено разом із президентськими виборами, зазначає видання.

"Наразі ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів, - сказав Зеленський. - Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння".

Механізми припинення вогню

За словами Зеленського, нещодавні переговори в ОАЕ були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але переговорники не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень вищого рівня, сказав він.

Поки переговорники ретельно вивчають формулювання майбутньої угоди, Зеленський сказав, що обговорення чітко показали, що будь-яке припинення вогню вимагатиме моніторингу за участю США.

"У росіян одне формулювання, у нас інше, у американців третє, - сказав Зеленський. - Є розуміння того, що моніторинг буде, але є також розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями".

План процвітання

Наступний раунд переговорів, який, як повідомляється, "також включатиме двосторонні переговори з Вашингтоном", може розглянути пропозиції щодо післявоєнного планування та зосередитися на економічних питаннях, сказав Президент. З цією метою Київ направить міністра економіки Олексія Соболєва до складу делегації для обговорення так званого пакету процвітання зі США, сказав Зеленський.

Будь-який оптимізм щодо прогресу не повинен затьмарювати труднощі, з якими стикається Україна щодо фінансування відновлення та підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу росії, сказав Зеленський. Економічний шок може назріти без чітких джерел фінансування, попередив він, маючи на увазі мільярди доларів, необхідні для реконструкції, соціальних витрат та військових на довгі роки.

Це вимагатиме чіткого механізму фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування із заморожених активів російського центрального банку не покриє потреб у довгостроковій перспективі, зазначив Зеленський.

Нещодавні російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу до 10 гігават генеруючих потужностей України, сказав Зеленський, що призвело до щоденного дефіциту електроенергії приблизно на п'ять-шість гігават у години пік. Деякі об'єкти не будуть відремонтовані до наступного опалювального сезону, пише видання.

