$43.090.06
51.250.13
ukenru
14:43 • 1088 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 7766 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 10413 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 14510 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25385 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22630 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37107 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37631 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33114 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32500 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 15087 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 19040 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 14386 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9878 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12832 перегляди
Публікації
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат13:50 • 7770 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 9428 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12852 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25386 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39728 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Реклама
УНН Lite
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 510 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 4966 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9882 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29645 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31111 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Президент Зеленський прийняв пропозицію США провести наступний раунд переговорів для припинення війни, де обговорюватиметься питання території. Україна може схвалити мирну пропозицію через парламентське голосування або національний референдум.

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступний раунд переговорів, щоб покласти край війні росії, і перемовники, ймовірно, зосередяться на складному питанні території, про що він сказав в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Четвертий раунд заплановано на вівторок або середу", сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.

"Жодна зі сторін не зацікавлена ​​в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми", - сказав Зеленський у телефонному інтерв'ю в Києві у вівторок, хоча він відмовився виключати таку можливість. - У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося з баченням того, як це може виглядати, на наступній зустрічі".

Посланці президента США Дональда Трампа активізують зусилля для припинення повномасштабного вторгнення росії в Україну, яке наближається до свого п'ятого року, і питання територій є ключовим каменем спотикання, зауважує видання.

Попередній раунд переговорів на початку цього місяця між російськими, українськими та американськими перемовниками в Абу-Дабі був конструктивним, сказав Зеленський, додавши, що "війна може закінчитися протягом кількох місяців, якщо переговори триватимуть у добрій волі", зазначає видання.

Як пише видання, варіант, якому надається перевага, для Києва щодо Донбасу - щодо якого кремль дотримується своєї вимоги контролювати весь регіон, включаючи частини, які він не зміг захопити військовим шляхом - полягає в тому, щоб війська залишалися вздовж лінії фронту. У дискусіях щодо того, хто контролює буферну зону, США повинні уточнити свою позицію, сказав Президент.

"Якщо це наша територія - а це наша територія - то країна, чиїй території це належить, повинна нею керувати", - сказав Зеленський.

Український лідер раніше заявив, що проміжні вибори в США в листопаді створюють тиск на адміністрацію Трампа, щоб забезпечити мирну угоду в Україні. Минулого тижня він заявив журналістам, що команда Трампа запропонувала завершити всі необхідні переговори для припинення бойових дій до червня.

США пропонують завершити війну до початку літа - Зеленський07.02.26, 12:44 • 7177 переглядiв

Щодо можливого референдуму

Зеленський сказав, що адміністрація США хоче підписати всі документи одночасно. Він наголосив, що Україні потрібно буде схвалити мирну пропозицію або парламентським голосуванням, або на національному референдумі.

Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT11.02.26, 08:59 • 22630 переглядiв

Український лідер неодноразово заявляв, що має намір оголосити референдум щодо будь-якої мирної угоди після припинення бойових дій. Голова партії Зеленського в парламенті Давид Арахамія минулого місяця заявив журналістам, що Київ може завершити розробку закону про референдум до кінця лютого, і що таке голосування має бути проведено разом із президентськими виборами, зазначає видання.

"Наразі ми також говоримо про план послідовності всіх наших дій, включаючи підписання документів, - сказав Зеленський. - Я думаю, що після нашої наступної зустрічі має бути порозуміння".

Механізми припинення вогню

За словами Зеленського, нещодавні переговори в ОАЕ були зосереджені на механізмах припинення вогню та на тому, як його будуть контролювати США. Але переговорники не змогли остаточно узгодити деталі без політичних рішень вищого рівня, сказав він.

Поки переговорники ретельно вивчають формулювання майбутньої угоди, Зеленський сказав, що обговорення чітко показали, що будь-яке припинення вогню вимагатиме моніторингу за участю США.

"У росіян одне формулювання, у нас інше, у американців третє, - сказав Зеленський. - Є розуміння того, що моніторинг буде, але є також розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями".

План процвітання

Наступний раунд переговорів, який, як повідомляється, "також включатиме двосторонні переговори з Вашингтоном", може розглянути пропозиції щодо післявоєнного планування та зосередитися на економічних питаннях, сказав Президент. З цією метою Київ направить міністра економіки Олексія Соболєва до складу делегації для обговорення так званого пакету процвітання зі США, сказав Зеленський.

Будь-який оптимізм щодо прогресу не повинен затьмарювати труднощі, з якими стикається Україна щодо фінансування відновлення та підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу росії, сказав Зеленський. Економічний шок може назріти без чітких джерел фінансування, попередив він, маючи на увазі мільярди доларів, необхідні для реконструкції, соціальних витрат та військових на довгі роки.

Це вимагатиме чіткого механізму фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування із заморожених активів російського центрального банку не покриє потреб у довгостроковій перспективі, зазначив Зеленський.

Нещодавні російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу до 10 гігават генеруючих потужностей України, сказав Зеленський, що призвело до щоденного дефіциту електроенергії приблизно на п'ять-шість гігават у години пік. Деякі об'єкти не будуть відремонтовані до наступного опалювального сезону, пише видання.

У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає26.01.26, 15:53 • 53072 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Графіки відключень електроенергії
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Вибори в США
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Bloomberg
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ