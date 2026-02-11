$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 7116 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 10240 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14329 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 25157 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22540 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37025 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37558 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33040 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32474 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Президент Зеленский принял предложение США провести следующий раунд переговоров для прекращения войны, где будет обсуждаться вопрос территории. Украина может одобрить мирное предложение через парламентское голосование или национальный референдум.

Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести следующий раунд переговоров, чтобы положить конец войне россии, и переговорщики, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе территории, о чем он сказал в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Четвертый раунд запланирован на вторник или среду", сказал Зеленский Bloomberg, хотя неясно, согласится ли россия на переговоры в США. На повестке дня стоит предложение США о создании свободной экономической зоны в качестве буфера в восточном регионе Донбасс, вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся скептически, пишет издание.

"Ни одна из сторон не заинтересована в идее свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы", - сказал Зеленский в телефонном интервью в Киеве во вторник, хотя он отказался исключать такую возможность. - У нас разные взгляды на это. А договоренности были такими - давайте вернемся с видением того, как это может выглядеть, на следующей встрече".

Посланники президента США Дональда Трампа активизируют усилия для прекращения полномасштабного вторжения россии в Украину, которое приближается к своему пятому году, и вопрос территорий является ключевым камнем преткновения, отмечает издание.

Предыдущий раунд переговоров в начале этого месяца между российскими, украинскими и американскими переговорщиками в Абу-Даби был конструктивным, сказал Зеленский, добавив, что "война может закончиться в течение нескольких месяцев, если переговоры будут продолжаться в доброй воле", отмечает издание.

Как пишет издание, предпочтительный вариант для Киева по Донбассу - относительно которого кремль придерживается своего требования контролировать весь регион, включая части, которые он не смог захватить военным путем - заключается в том, чтобы войска оставались вдоль линии фронта. В дискуссиях относительно того, кто контролирует буферную зону, США должны уточнить свою позицию, сказал Президент.

"Если это наша территория - а это наша территория - то страна, чьей территории это принадлежит, должна ею управлять", - сказал Зеленский.

Украинский лидер ранее заявил, что промежуточные выборы в США в ноябре создают давление на администрацию Трампа, чтобы обеспечить мирное соглашение в Украине. На прошлой неделе он заявил журналистам, что команда Трампа предложила завершить все необходимые переговоры для прекращения боевых действий до июня.

США предлагают завершить войну до начала лета - Зеленский

Относительно возможного референдума

Зеленский сказал, что администрация США хочет подписать все документы одновременно. Он подчеркнул, что Украине нужно будет одобрить мирное предложение либо парламентским голосованием, либо на национальном референдуме.

Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT

Украинский лидер неоднократно заявлял, что намерен объявить референдум по любому мирному соглашению после прекращения боевых действий. Глава партии Зеленского в парламенте Давид Арахамия в прошлом месяце заявил журналистам, что Киев может завершить разработку закона о референдуме до конца февраля, и что такое голосование должно быть проведено вместе с президентскими выборами, отмечает издание.

"Сейчас мы также говорим о плане последовательности всех наших действий, включая подписание документов, - сказал Зеленский. - Я думаю, что после нашей следующей встречи должно быть понимание".

Механизмы прекращения огня

По словам Зеленского, недавние переговоры в ОАЭ были сосредоточены на механизмах прекращения огня и на том, как его будут контролировать США. Но переговорщики не смогли окончательно согласовать детали без политических решений высшего уровня, сказал он.

Пока переговорщики тщательно изучают формулировки будущего соглашения, Зеленский сказал, что обсуждения четко показали, что любое прекращение огня потребует мониторинга с участием США.

"У россиян одна формулировка, у нас другая, у американцев третья, - сказал Зеленский. - Есть понимание того, что мониторинг будет, но есть также понимание того, что нужна дополнительная работа над формулировкой и деталями".

План процветания

Следующий раунд переговоров, который, как сообщается, "также будет включать двусторонние переговоры с Вашингтоном", может рассмотреть предложения по послевоенному планированию и сосредоточиться на экономических вопросах, сказал Президент. С этой целью Киев направит министра экономики Алексея Соболева в состав делегации для обсуждения так называемого пакета процветания с США, сказал Зеленский.

Любой оптимизм относительно прогресса не должен омрачать трудности, с которыми сталкивается Украина относительно финансирования восстановления и поддержания военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России, сказал Зеленский. Экономический шок может назреть без четких источников финансирования, предупредил он, имея в виду миллиарды долларов, необходимые для реконструкции, социальных расходов и военных на долгие годы.

Это потребует четкого механизма финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребностей в долгосрочной перспективе, отметил Зеленский.

Недавние российские авиаудары по энергетической инфраструктуре вывели из строя до 10 гигаватт генерирующих мощностей Украины, сказал Зеленский, что привело к ежедневному дефициту электроэнергии примерно на пять-шесть гигаватт в часы пик. Некоторые объекты не будут отремонтированы до следующего отопительного сезона, пишет издание.

В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет

Юлия Шрамко

