У Зеленского подтвердили запланированный очередной раунд переговоров 17-18 февраля в Женеве

Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что следующий раунд переговоров с участием Украины, США и россии запланирован в Женеве 17-18 февраля, пишет УНН.

Детали

"Да, по состоянию на сегодня, украинская делегация готовится", указали в ОП.

Дополнение

Ранее сегодня в кремле анонсировали следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве 17-18 февраля.

