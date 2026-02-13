$42.990.04
У Зеленского подтвердили запланированный очередной раунд переговоров 17-18 февраля в Женеве

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил подготовку украинской делегации к следующему раунду переговоров. Длительные переговоры с участием Украины, США и России запланированы в Женеве 17-18 февраля.

У Зеленского подтвердили запланированный очередной раунд переговоров 17-18 февраля в Женеве

Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что следующий раунд переговоров с участием Украины, США и россии запланирован в Женеве 17-18 февраля, пишет УНН.

Детали

"Да, по состоянию на сегодня, украинская делегация готовится", указали в ОП.

Дополнение

Ранее сегодня в кремле анонсировали следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве 17-18 февраля.

Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"11.02.26, 16:43 • 33240 просмотров

Юлия Шрамко

