У Зеленского подтвердили запланированный очередной раунд переговоров 17-18 февраля в Женеве
Киев • УНН
Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил подготовку украинской делегации к следующему раунду переговоров. Длительные переговоры с участием Украины, США и России запланированы в Женеве 17-18 февраля.
Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что следующий раунд переговоров с участием Украины, США и россии запланирован в Женеве 17-18 февраля, пишет УНН.
Детали
"Да, по состоянию на сегодня, украинская делегация готовится", указали в ОП.
Дополнение
Ранее сегодня в кремле анонсировали следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и рф в Женеве 17-18 февраля.
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"11.02.26, 16:43 • 33240 просмотров