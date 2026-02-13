кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого
Київ • УНН
Наступний раунд переговорів за участю України, США та РФ відбудеться в Женеві 17-18 лютого. Російську делегацію очолить Володимир Мединський.
У кремлі анонсували наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Наступний раунд переговорів пройде в Женеві 17-18 лютого, повідомив пєсков.
Російську делегацію на переговорах щодо України в Женеві очолить помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський, зазначив пєсков.
Новий раунд переговорів щодо України відбудеться у тристоронньому форматі рф-США-Україна, вказав пєсков.
кремль підтвердив плани на новий раунд переговорів за участю України, США та рф наступного тижня13.02.26, 12:45 • 800 переглядiв