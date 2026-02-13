$42.990.04
Ексклюзив
10:00 • 7794 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 12256 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 14359 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 28458 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 54029 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 38261 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 50988 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35825 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27724 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28576 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Наступний раунд переговорів за участю України, США та РФ відбудеться в Женеві 17-18 лютого. Російську делегацію очолить Володимир Мединський.

кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого

У кремлі анонсували наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Наступний раунд переговорів пройде в Женеві 17-18 лютого, повідомив пєсков.

Російську делегацію на переговорах щодо України в Женеві очолить помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський, зазначив пєсков.

Новий раунд переговорів щодо України відбудеться у тристоронньому форматі рф-США-Україна, вказав пєсков.

кремль підтвердив плани на новий раунд переговорів за участю України, США та рф наступного тижня13.02.26, 12:45 • 800 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Володимир Путін
Женева
Сполучені Штати Америки
Україна