У кремлі анонсували наступний раунд тристоронніх переговорів за участю України, США та рф у Женеві 17-18 лютого, про що заявив речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

Наступний раунд переговорів пройде в Женеві 17-18 лютого, повідомив пєсков.

Російську делегацію на переговорах щодо України в Женеві очолить помічник глави кремля володимира путіна володимир мединський, зазначив пєсков.

Новий раунд переговорів щодо України відбудеться у тристоронньому форматі рф-США-Україна, вказав пєсков.

