Кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та РФ у Женеві 17-18 лютого

В кремле анонсировали следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ в Женеве 17-18 февраля, о чем заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

Следующий раунд переговоров пройдет в Женеве 17-18 февраля, сообщил песков.

Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник главы кремля владимира путина владимир мединский, отметил песков.

Новый раунд переговоров по Украине состоится в трехстороннем формате РФ-США-Украина, указал песков.

