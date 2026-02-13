Кремль анонсував черговий раунд переговорів за участю України, США та РФ у Женеві 17-18 лютого
Киев • УНН
Следующий раунд переговоров с участием Украины, США и РФ состоится в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.
В кремле анонсировали следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ в Женеве 17-18 февраля, о чем заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
Следующий раунд переговоров пройдет в Женеве 17-18 февраля, сообщил песков.
Российскую делегацию на переговорах по Украине в Женеве возглавит помощник главы кремля владимира путина владимир мединский, отметил песков.
Новый раунд переговоров по Украине состоится в трехстороннем формате РФ-США-Украина, указал песков.
