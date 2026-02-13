кремль подтвердил планы на новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф на следующей неделе

$42.990.04
Эксклюзив
10:00 • 4962 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 10798 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 13187 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 27355 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 52808 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 37699 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 48847 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35573 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27550 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28373 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 12890 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС13 февраля, 02:02 • 14745 просмотра
Мировые цены на нефть снижаются впервые в 2026 году - Bloomberg13 февраля, 02:34 • 6210 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 14142 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 13583 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 5014 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 13816 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 49356 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 90812 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 80454 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Донецкая область
Великобритания
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 1890 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 21465 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 25743 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 51243 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 43966 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot

кремль подтвердил планы на новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф на следующей неделе

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Представитель кремля дмитрий песков подтвердил, что очередной раунд переговоров с участием Украины, США и рф состоится на следующей неделе. Место и точные даты будут объявлены позже.

кремль подтвердил планы на новый раунд переговоров с участием Украины, США и рф на следующей неделе

В кремле подтвердили, что очередной раунд переговоров, начатых в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, запланирован на следующую неделю, о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. О месте и точных днях мы вас сориентируем. Но действительно это будет следующая неделя", - сказал песков.

Напомним

Ранее Politico сообщило, что Украина, США и рф планируют очередной раунд переговоров на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби. Главным камнем преткновения остается территория.

Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"11.02.26, 16:43 • 33048 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Государственная граница Украины
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина