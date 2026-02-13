В кремле подтвердили, что очередной раунд переговоров, начатых в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, запланирован на следующую неделю, о чем заявил спикер кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.

Подробности

"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. О месте и точных днях мы вас сориентируем. Но действительно это будет следующая неделя", - сказал песков.

Напомним

Ранее Politico сообщило, что Украина, США и рф планируют очередной раунд переговоров на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби. Главным камнем преткновения остается территория.

