Україна, США та рф планують новий раунд переговорів наступного тижня - Politico

Ексклюзив
10:00 • 2 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 6832 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 11024 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 25287 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 50672 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 36743 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 46840 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 35219 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 27292 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 28093 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворогаVideo13 лютого, 00:21 • 8908 перегляди
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування13 лютого, 01:30 • 11602 перегляди
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС13 лютого, 02:02 • 13364 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України04:21 • 12763 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11122 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 2 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 11147 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 47870 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 89363 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 79083 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Донецька область
Велика Британія
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 210 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 20754 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 25036 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 50479 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 43349 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
MIM-104 Patriot

Україна, США та рф планують новий раунд переговорів наступного тижня - Politico

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Україна, США та рф планують черговий раунд переговорів наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі. Головним каменем спотикання залишається територія, зокрема вимога росії контролювати весь Донбас.

Україна, США та рф планують новий раунд переговорів наступного тижня - Politico

Україна, США та рф планують черговий раунд переговорів наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі, з посиланням на джерело повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"США, росія та Україна планують зустрітися знову наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі", за словами джерела, знайомого з дипломатичними переговорами.

"Саме там, на думку американських офіційних осіб, можна буде досягти прогресу", - пише видання.

Територія - "головний камінь спотикання", вказало інше джерело, маючи на увазі наполегливу вимогу росії контролювати весь Донбас на сході України, навіть ті частини, які вона не захопила. "Обидві сторони досить сильно вперлися, але я думаю, всі відчувають, що є шлях уперед", - вказав співрозмовник.

"США чітко дали Україні зрозуміти, що не завершать угоду щодо гарантій безпеки для захисту України від майбутньої російської агресії, доки Київ та москва не досягнуть загальної угоди про припинення війни", за словами двох європейських чиновників та високопосадовця США. А оскільки росія твердо дотримується вимог щодо території, від якої Україна не відступить, мирний процес загальмувався, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп не намагається використовувати угоду як важіль тиску на Зеленського, заявив високопоставлений чиновник адміністрації.

"Він хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати, - сказав чиновник, маючи на увазі гарантії безпеки. - Він не просто хоче її підписати, і якщо це перешкоджатиме подальшим мирним переговорам, то який у цьому сенс?"

Видання зазначає, що "останній раунд переговорів в Абу-Дабі минулого тижня не вирвав з останнього глухого кута". "Сторони досягли широкої згоди щодо того, як визначити припинення вогню та як може виглядати демілітаризована зона, якщо лідери вирішать припинити бойові дії", за словами одного з європейських посадовців та іншої особи, знайомої з дипломатичними дискусіями. "Але основні камені спотикання - як виглядатиме карта України та присутність західних військ - залишаються невирішеними", пише видання.

Тим часом від щорічної Мюнхенської конференції з безпеки не очікують багато конкретних результатів, окрім заяв про солідарність, заявили шестеро європейських чиновників.

Зеленський використає зустріч цими вихідними, щоб закликати до посилення тиску на росію та продемонструвати єдиний фронт з Європою, пише видання. Індія пообіцяла США, що більше не купуватиме російську нафту, і європейські чиновники сподіваються, що США зроблять більше для боротьби з "тіньовим флотом" росії.

Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"11.02.26, 16:43 • 32932 перегляди

Юлія Шрамко

