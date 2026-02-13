Україна, США та рф планують новий раунд переговорів наступного тижня - Politico

Україна, США та рф планують черговий раунд переговорів наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі, з посиланням на джерело повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"США, росія та Україна планують зустрітися знову наступного тижня, можливо, в Маямі або Абу-Дабі", за словами джерела, знайомого з дипломатичними переговорами.

"Саме там, на думку американських офіційних осіб, можна буде досягти прогресу", - пише видання.

Територія - "головний камінь спотикання", вказало інше джерело, маючи на увазі наполегливу вимогу росії контролювати весь Донбас на сході України, навіть ті частини, які вона не захопила. "Обидві сторони досить сильно вперлися, але я думаю, всі відчувають, що є шлях уперед", - вказав співрозмовник.

"США чітко дали Україні зрозуміти, що не завершать угоду щодо гарантій безпеки для захисту України від майбутньої російської агресії, доки Київ та москва не досягнуть загальної угоди про припинення війни", за словами двох європейських чиновників та високопосадовця США. А оскільки росія твердо дотримується вимог щодо території, від якої Україна не відступить, мирний процес загальмувався, зазначає видання.

Президент США Дональд Трамп не намагається використовувати угоду як важіль тиску на Зеленського, заявив високопоставлений чиновник адміністрації.

"Він хоче багато чого закріпити та узгодити, перш ніж фактично підписати, - сказав чиновник, маючи на увазі гарантії безпеки. - Він не просто хоче її підписати, і якщо це перешкоджатиме подальшим мирним переговорам, то який у цьому сенс?"

Видання зазначає, що "останній раунд переговорів в Абу-Дабі минулого тижня не вирвав з останнього глухого кута". "Сторони досягли широкої згоди щодо того, як визначити припинення вогню та як може виглядати демілітаризована зона, якщо лідери вирішать припинити бойові дії", за словами одного з європейських посадовців та іншої особи, знайомої з дипломатичними дискусіями. "Але основні камені спотикання - як виглядатиме карта України та присутність західних військ - залишаються невирішеними", пише видання.

Тим часом від щорічної Мюнхенської конференції з безпеки не очікують багато конкретних результатів, окрім заяв про солідарність, заявили шестеро європейських чиновників.

Зеленський використає зустріч цими вихідними, щоб закликати до посилення тиску на росію та продемонструвати єдиний фронт з Європою, пише видання. Індія пообіцяла США, що більше не купуватиме російську нафту, і європейські чиновники сподіваються, що США зроблять більше для боротьби з "тіньовим флотом" росії.

