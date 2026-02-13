Украина, США и РФ планируют новый раунд переговоров на следующей неделе - Politico

$42.990.04
08:10 • 7130 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 11197 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 25423 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 50816 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 36828 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 46976 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35253 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27315 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28118 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29975 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
публикации
Эксклюзивы
Пограничники на Юге уничтожили лодку и роботизированный комплекс врагаVideo13 февраля, 00:21 • 9104 просмотра
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 11710 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС13 февраля, 02:02 • 13459 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 12862 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 11276 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 118 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 11292 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 47953 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 89445 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 79160 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Оксен Лисовой
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Донецкая область
Великобритания
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 336 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 20796 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 25078 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 50531 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 43396 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot

Украина, США и РФ планируют новый раунд переговоров на следующей неделе - Politico

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Украина, США и РФ планируют очередной раунд переговоров на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби. Главным камнем преткновения остается территория, в частности требование России контролировать весь Донбасс.

Украина, США и РФ планируют новый раунд переговоров на следующей неделе - Politico

Украина, США и РФ планируют очередной раунд переговоров на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби, со ссылкой на источник сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"США, Россия и Украина планируют встретиться снова на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби", по словам источника, знакомого с дипломатическими переговорами.

"Именно там, по мнению американских официальных лиц, можно будет достичь прогресса", - пишет издание.

Территория - "главный камень преткновения", указал другой источник, имея в виду настойчивое требование России контролировать весь Донбасс на востоке Украины, даже те части, которые она не захватила. "Обе стороны довольно сильно уперлись, но я думаю, все чувствуют, что есть путь вперед", - указал собеседник.

"США четко дали Украине понять, что не завершат соглашение о гарантиях безопасности для защиты Украины от будущей российской агрессии, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны", по словам двух европейских чиновников и высокопоставленного чиновника США. А поскольку Россия твердо придерживается требований относительно территории, от которой Украина не отступит, мирный процесс застопорился, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение как рычаг давления на Зеленского, заявил высокопоставленный чиновник администрации.

"Он хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать, - сказал чиновник, имея в виду гарантии безопасности. - Он не просто хочет ее подписать, и если это будет препятствовать дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?"

Издание отмечает, что "последний раунд переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе не вырвал из последнего тупика". "Стороны достигли широкого согласия относительно того, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия", по словам одного из европейских должностных лиц и другого лица, знакомого с дипломатическими дискуссиями. "Но основные камни преткновения - как будет выглядеть карта Украины и присутствие западных войск - остаются нерешенными", пишет издание.

Тем временем от ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности не ожидают много конкретных результатов, кроме заявлений о солидарности, заявили шестеро европейских чиновников.

Зеленский использует встречу в эти выходные, чтобы призвать к усилению давления на Россию и продемонстрировать единый фронт с Европой, пишет издание. Индия пообещала США, что больше не будет покупать российскую нефть, и европейские чиновники надеются, что США сделают больше для борьбы с "теневым флотом" России.

Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"11.02.26, 16:43 • 32941 просмотр

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Государственная граница Украины
Абу-Даби
Дональд Трамп
Индия
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина