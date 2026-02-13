Украина, США и РФ планируют новый раунд переговоров на следующей неделе - Politico

Украина, США и РФ планируют очередной раунд переговоров на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби, со ссылкой на источник сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"США, Россия и Украина планируют встретиться снова на следующей неделе, возможно, в Майами или Абу-Даби", по словам источника, знакомого с дипломатическими переговорами.

"Именно там, по мнению американских официальных лиц, можно будет достичь прогресса", - пишет издание.

Территория - "главный камень преткновения", указал другой источник, имея в виду настойчивое требование России контролировать весь Донбасс на востоке Украины, даже те части, которые она не захватила. "Обе стороны довольно сильно уперлись, но я думаю, все чувствуют, что есть путь вперед", - указал собеседник.

"США четко дали Украине понять, что не завершат соглашение о гарантиях безопасности для защиты Украины от будущей российской агрессии, пока Киев и Москва не достигнут общего соглашения о прекращении войны", по словам двух европейских чиновников и высокопоставленного чиновника США. А поскольку Россия твердо придерживается требований относительно территории, от которой Украина не отступит, мирный процесс застопорился, отмечает издание.

Президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение как рычаг давления на Зеленского, заявил высокопоставленный чиновник администрации.

"Он хочет многое закрепить и согласовать, прежде чем фактически подписать, - сказал чиновник, имея в виду гарантии безопасности. - Он не просто хочет ее подписать, и если это будет препятствовать дальнейшим мирным переговорам, то какой в этом смысл?"

Издание отмечает, что "последний раунд переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе не вырвал из последнего тупика". "Стороны достигли широкого согласия относительно того, как определить прекращение огня и как может выглядеть демилитаризованная зона, если лидеры решат прекратить боевые действия", по словам одного из европейских должностных лиц и другого лица, знакомого с дипломатическими дискуссиями. "Но основные камни преткновения - как будет выглядеть карта Украины и присутствие западных войск - остаются нерешенными", пишет издание.

Тем временем от ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности не ожидают много конкретных результатов, кроме заявлений о солидарности, заявили шестеро европейских чиновников.

Зеленский использует встречу в эти выходные, чтобы призвать к усилению давления на Россию и продемонстрировать единый фронт с Европой, пишет издание. Индия пообещала США, что больше не будет покупать российскую нефть, и европейские чиновники надеются, что США сделают больше для борьбы с "теневым флотом" России.

